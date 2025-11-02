Ο Μπένσον Κιπρούτο αναδείχθηκε νικητής για εκατοστά του δευτερολέπτου στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, ρεκόρ διαδρομής η Έλεν Ομπίρι στις γυναίκες.

Οι δρομείς από τον Κένυα κυριάρχησαν στους άνδρες και στις γυναίκες στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης την Κυριακή (2/11), που έγινε με συμμετοχή περισσότερων από 55.000 δρομέων.

Στην κούρσα των elite ανδρών οι Κενυάτες Μπένσον Κιπρούτο και Αλεξάντερ Μουτίσο είχαν τερμάτισαν σε 2ώρ.08:09, με τον Κιπρούτο να αναδεικνύεται νικητής με διαφορά τριών εκατοστών του δευτερολέπτου. Την τριάδα συμπλήρωσε ένας άλλος Κενυάτης, ο Άλμπερτ Κορίρ με 2ώρ.08:57.

Η Ομπίρι η πρώτη γυναίκα κάτω από τις 2ώρ.20

Η Έλεν Ομπίρι έγραψε τη δική της ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατεβαίνει τις δύο ώρες και 20 λεπτά στη Νέα Υόρκη.

Η 32χρονη από την Κένυα, 3η πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, επικράτησε με 2ώρ.19:51, συντρίβοντας το ρεκόρ διαδρομής που ανήκε στη συμπατριώτισσά της Μάργκαρετ Οκάιο με 2ώρ.22:31.

Η Ομπίρι πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη Νέα Υόρκη, καθώς είχε θριαμβεύσει και πριν από δύο χρόνια, ενώ σε major μαραθώνιους μετρά δύο νίκες και στη Βοστόνη (2023, 2024).

Το ατομικό της ρεκόρ ήταν στις 2ώρ.21:38 από τη Βοστόνη το 2023, καθώς οι 2ώρ.17:41 που σημείωσε νωρίτερα φέτος στη Βοστόνη, δεν αποτελεί ρεκόρ, καθώς η συγκεκριμένη διαδρομή δεν είναι εγκεκριμένη.

Οι συμπατριώτισσές της Σάρον Λοντέκι με 2ώρ.20:07 και Σέιλα Τσεπκιρούι με 2ώρ.20.24, επίσης έτρεξαν πιο γρήγορα από το προηγούμενο ρεκόρ διαδρομής. Η ολυμπιονίκης Σιφάν Χασάν δεν άντεξε στον ρυθμό και τερμάτισε 7η σε 2ώρ.24:43.

🚀😳 COMO SI LLEVÁRAMOS 200 METROS



‼️ La arrancada (y el ataque) sin piedad de la keniana Hellen Obiri sobre Sharon Lokedi para volver a coronarse en el @nycmarathon a sus 35 años... ¡con 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐑𝐄́𝐂𝐎𝐑𝐃 de la prueba! pic.twitter.com/n2CXEYVopf November 2, 2025

Το ντεμπούτο και ο νέος στόχος του Κιπτσόγκε

Κεντρικό πρόσωπο στη Νέα Υόρκη ήταν ασφαλώς και ο Ελίουντ Κιπτσόγκε. Τρεις ημέρες πριν από τα 41α γενέθλιά του, ο θρυλικός Κενυάτης, πήρε μέρος για πρώτη φορά στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης και τερμάτισε 17ος με 2ώρ.14:36.

Bye bye 👋🏾 Eliud Kipchoge 🇰🇪 gets emotional as he officially ends his professional marathon career!



After New York City Marathon, where he finished 17 & managed to complete his World Marathon Majors dream of competing in all the top marathon, the king bows out!

Hellen Obiri pic.twitter.com/9Z1YHkddeh — Kenya One Sports 🇰🇪 (@TonnyKe11) November 2, 2025

Αυτός ίσως ήταν ο τελευταίος μαραθώνιος σε επαγγελματικό επίπεδο για τον μοναδικό δρομέα που σε επίπεδο major έχει νικήσει σε τέσσερις από αυτούς (Σικάγο, Λονδίνο, Βερολίνο και Τόκιο) και έχει σημειώσει ρεκόρ διαδρομής σε τρεις (Λονδίνο, Βερολίνο και Τόκιο).

Όμως ο Κιπτσόγκε λίγο αργότερα επεφύλασσε μια έκπληξη, παρουσίασε την ιστοσελίδα eliudsrunningworld.com, που αφορά τον νέο του στόχο, να τρέξει μαραθώνιο τα δύο επόμενα χρόνια και στις επτά ηπείρους, δηλαδή στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική στη Νότια Αμερική στην Αυστραλία/Ωκεανία και στην Ανταρκτική.