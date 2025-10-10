Η σβούρα το θέμα του μεταλλίου στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνα

«Η σβούρα είναι ένα αντικείμενο που φέρει έντονο συμβολισμό κίνησης και ισορροπίας» είπε η δημιουργός του μεταλλίου, Ελένη Βερναδάκη κατά την παρουσίαση του μεταλλίου για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Το μετάλλιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας παρουσιάστηκε την Παρασκευή (10/10) στη διάρκεια της πρώτης από τις δύο συνεντεύξεις Τύπου που θα διοργανώσει ο ΣΕΓΑΣ για το διήμερο των αγωνιστικών εκδηλώσεων της 8ης και 9ης Νοεμβρίου.

Δημιουργός του φετινού μεταλλίου είναι η κεραμοπλάστρια Ελένη Βερναδάκη, που θα φέρει το σχήμα μιας σβούρας και το γράμμα «H», στη σειρά των μεταλλίων, που ξεκίνησαν το 2019, μέχρι να συμπληρωθεί η λέξη MARATHON.

Μιλώντας στην εκδήλωση η Ελένη Βερναδάκη κι αναλύοντας το σκεπτικό και την ιδέας για το μετάλλιο είπε: «Η χαρά και ο ενθουσιασμός ήταν τα πρώτα συναισθήματα που με κατέκλυσαν όταν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, κυρία Σοφία Σακοράφα και η πρώτη Ειδική Γραμματέας, κυρία Λούλα Καρατζά, με επισκέφθηκαν την άνοιξη για να μου προτείνουν να σχεδιάσω το μετάλλιο. Και η πρώτη σκέψη, η πρώτη ιδέα, ήταν, αυθόρμητα σχεδόν, η σβούρα. Εκείνη την ίδια στιγμή είδα το βλέμμα της κυρίας Σακοράφα να πέφτει πάνω σε μία σβούρα της οποίας η κίνηση είχε "παγώσει" στον χρόνο, σε μια αφίσα που κρεμόταν στο σαλόνι μου.

Ήταν από τη σειρά κεραμικών αντικειμένων που ξεκίνησα να δημιουργώ το 2003 υπό τον τίτλο "Ολυμπιακά". Πρόκειται για ένα αντικείμενο που φέρει έντονο συμβολισμό κίνησης και ισορροπίας. Γνωστή, ήδη από την Αρχαία Ελλάδα ως παιδικό παιχνίδι αλλά και ως σύμβολο της αέναης ροής και του κύκλου της ζωής μετατρέπεται σε φορέα πολιτισμικής μνήμης, όπου η περιστροφική κίνηση παραπέμπει τόσο στη δυναμική του αθλητικού σώματος όσο και στη συνεχή κίνηση του χρόνου. Μέσα από αυτή τη μορφή, το παρελθόν και το παρόν, το παιχνίδι και η τέχνη, συναντώνται σε μια ενιαία εικαστική πρόταση.

Χρειάστηκαν ελάχιστα βλέμματα και ακόμη λιγότερες κουβέντες για να καταλήξουμε ότι η σβούρα θα ήταν το θέμα του φετινού μεταλλίου. Διότι ο Μαραθώνιος δεν είναι μόνο δρόμος. Είναι μνήμη. Είναι διάρκεια. Είναι το στροβίλισμα του χρόνου γύρω από την ιδέα της αντοχής. Και ο δρομέας, όπως η σβούρα, δεν ζητά να σταματήσει. Ζητά να μείνει σε κίνηση. Να βρει την ισορροπία μέσα στην ταχύτητα. Να αγγίξει για λίγο την αιωνιότητα μέσα από τον αγώνα».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το αγωνιστικό T-shirt του φετινού αγώνα, το οποίο φόρεσαν και παρουσίασαν η πρωταθλήτρια των μεσαίων αποστάσεων Μαρία Κάσσου, ο πρωταθλητής των σπριντ Βασίλης Μυριανθόπουλος και ο αθλητής των εμποδίων Πέτρος Παπαγιάννης.



