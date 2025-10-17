Στο Αλμπί της Γαλλίας, που πρωτοκατοικήθηκε από Γαλάτες, ο Φώτης Ζησιμόπουλος θα επιχειρήσει να βρεθεί και πάλι στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος 24ώρου.

Tο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ώρου φιλοξενείται το Σάββατο (18/10) και την Κυριακή (19/10) στην πόλη Αλμπί της νοτιοδυτικής Γαλλίας, με τη συμμετοχή πέντε Ελλήνων αθλητών κι αθλητριών.

Στο Αλμπί, που πρωτοκατοικήθηκε από Γαλάτες, ο Φώτης Ζησιμόπουλος φιλοδοξεί να πετύχει ανάλογη επιτυχία με την προηγούμενη διοργάνωση τον Δεκέμβριο του 2023 στην Ταϊπέι, όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, καλύπτοντας σε 24 ώρες 292,254 χλμ.

Aυτό ήταν το 2ο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση, μετά το χρυσό μετάλλιο από τον Γιάννη Κούρο, όταν στην πρώτη διοργάνωση στο Σαν Τζοβάνι Λουπατότο στην Ιταλία το 2001, είχε καλύψει 275,828 χλμ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο της γαλλικής πόλης, θα αρχίσει το πρωί του Σαββάτου (18/10, 11:00) και θα ολοκληρωθεί μια ημέρα αργότερα.

Ο 42χρονος δρομέας από το Αγρίνιο, δεν πήρε μέρος στο φετινό «Σπάρταθλον», για να προετοιμαστεί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και όπως σημειώνεται από τον ΣΕΓΑΣ «εντάχθηκε στην εθνική ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του να συμμετάσχει εκ νέου, καθώς και τη διαβεβαίωση για την πλήρη αποκατάστασή του μετά τον πρόσφατο τραυματισμό που κράτησε εκτός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος».

Ο Ζησιμόπουλος είναι από τα σπουδαία ονόματα της διοργάνωσης και βρέθηκε στο πάνελ της επίσημης συνέντευξης Τύπου, έχοντας δίπλα του τον Αλεκσάντρ Σορόκιν.

Ο Λιθουανός είναι ο νικητής στα δύο προηγούμενα παγκόσμια πρωταθλήματα και ο μοναδικός μέχρι σήμερα δρομέας που έχει ξεπεράσει το φράγμα των 300 χλμ. στο 24ωρο, όταν στην Ταϊπέι έτρεχε 301,790 χλμ. Ο Ουκρανός Αντρίι Τκάτσουκ (284,540 χλμ.) και ο Σουηδός, Όλοβ Όλσον (284,669 χλμ.) αναμένεται να παίξουν ρόλο στην κούρσα.

Στον αγώνα των ανδρών την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι: Φώτης Ζησιμόπουλος, Γιώργος Λογοθέτης, Αλέξανδρος Πιπερίδης και στις γυναίκες η Μαρία Πολυζώη και η Μάρθα Ξηροφώτου.

