Η Μπολ έκλεψε την παράσταση στο Χένγκελο (vids)

Η Φέμκε Μπολ με 52.51 στα 400μ. εμπ. ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στο μίτινγκ του Χένγκελο.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες, όμως αυτό δεν εμπόδισε τη Φέμκε Μπολ να πρωταγωνιστήσει στο μίτινγκ του Χένγκελο.

Η 25χρονη αθλήτρια από την Ολλανδία σημείωσε 52.51 στα 400μ. εμπ., βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ μίτινγκ, που ήταν 53.94 από το 2022.

Η Μπολ πρωταθλήτρια κόσμου στο αγώνισμα στη Βουδαπέστη το 2023, έχει φετινό ρεκόρ στα 52.46 από το Diamond League στο Ραμπάτ, ενώ με 50.95 από τον Ιούλιο του 2024 κατέχει το ρεκόρ Ευρώπης και τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, πίσω από τα 50.37 που σημείωσε η Σίντνεϊ Μακλάχλαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Femke Bol in a league of her own 😮‍💨



52.51 400m hurdles meeting record for the Dutch superstar at the @FBKGamesHengelo ⚡️



Livestream 🔗 https://t.co/OBU6AxX6MZ#ContinentalTourGold pic.twitter.com/TmbcS0cCOX