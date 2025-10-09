Άλλη εικόνα τα βοηθητικά στάδια στο ΟΑΚΑ

Το ταρτάν στο Κ1 και στο Κ2 αντικαταστάθηκε για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, δίνοντας τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε αθλητές κι αθλήτριες.

Οι πολύμηνες εργασίες αλλαγής και τοποθέτησης νέου ταρτάν στα βοηθητικά στάδια του Ολυμπιακού Σταδίου ολοκληρώθηκαν, με το Κ1 και το Κ2 να έχουν μια τελείως διαφορετική όψη από την εικόνα που είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι του στίβου τα προηγούμενα χρόνια.

Ο φθαρμένος και κατεστραμμένος ελαστικός τάπητας στα δύο στάδια, που εγκυμονούσε κινδύνους τραυματισμών για αθλητές κι αθλήτριες αντικαταστάθηκε για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Το Κ1 και το Κ2 πλέον παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, ήδη έχουν δοθεί προς χρήση στα σωματεία, λύνοντας ένα χρόνιο πρόβλημα.

Αναφορικά με τις εργασίες στο Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών, αυτές συνεχίζονται τόσο στις εγκαταστάσεις, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού και ειδικότερα στη μεταλλική στέγη της Αγοράς.

Εντός των εγκαταστάσεων, το Ποδηλατοδρόμιο έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, καθώς πέρα από την ποδηλασία πίστας θα φιλοξενήσει και το χάντμπολ, καθώς η αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» θα δοθεί εξ ολοκλήρου στη γυμναστική.

Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζητούμενο για τους ανθρώπους του στίβου είναι η αντικατάσταση και του ταρτάν στο κεντρικό στάδιο, κάτι που θα σημάνει και τη δυνατότητα που θα υπάρχει η Αθήνα να φιλοξενήσει στο μέλλον μεγάλες διοργανώσεις.

Τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στο ΟΑΚΑ ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής τους είναι η 30ή Ιουνίου 2026.