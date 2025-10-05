Ο Τεντόγλου νικητής και στο ξεχωριστό Γκαλά αλμάτων σε κήπο στον Γέρακα

Το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού έγινε στον κήπο κτήματος στον Γέρακα και το 11ο Γκαλά Αλμάτων συγκέντρωσε αστέρια του χθες και του σήμερα.

Για μια ακόμη χρονιά διοργανώθηκε το Σάββατο (4/10) ένας διαφορετικός αγώνας αλμάτων με οικοδεσπότη τον Γιώργο Δεμένεγα, τόπος δράσης ο κήπος του κτήματός του στον Γέρακα, με πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους.

Το 11ο Γκαλά Αλμάτων στον κήπο, ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου Στάθη Φαφούτη. Το «παρών» έδωσαν σπουδαία ονόματα του στίβου κι ανάμεσά τους ο Μίλτος Τεντόγλου, που όπως και στο παρελθόν, ολοκλήρωσε την αγωνιστική δράση με τη νίκη του στο μήκος άνευ φοράς, ενώ στο μήκος απλούν καλύτερος ήταν ο Νίκος Σταματονικολός.



Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν σπουδαία ονόματα των αλμάτων, οι Δημήτρης Τσιάμης, Νίκη Μπακογιάννη, Μαρίνα Βαρσαμίδου, Δέσποινα Παπαβασιλάκη, Όλγα Βασδέκη και Νίκος Ανδρικόπουλος.



