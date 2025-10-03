Το street pole vault event του Εμμανουήλ Καραλή “Fly Athens” βαθμολογήθηκε ως το καλύτερο μίτινγκ επί κοντώ σε δημόσιο δρόμο παγκοσμίως για το 2025.

Το “Fly Athens”, το μίτινγκ επί κοντώ μπροστά από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο που διοργανώνεται από την οικογένεια του χάλκινου Ολυμπιονίκη και κατόχου του πανελληνίου ρεκόρ Εμμανουήλ Καραλή, βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία μίτινγκ του κόσμου για το 2025.

Το συγκεκριμένο μίτινγκ, επειδή έχει μόνο ένα αγώνισμα και διεξάγεται εκτός σταδίου, ανήκει στην κατηγορία “special competitions” και για το 2025 αποτελεί το Νο1 μίτινγκ επί κοντώ σε δημόσιο δρόμο (ανοιχτός στίβος) βάσει βαθμολογίας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε μίτινγκ βαθμολογείται με βάση τις επιδόσεις που καταγράφονται σε αυτό.

Στα special competitions συνολικά, στην πρώτη θέση βρίσκεται το μίτινγκ ρίψεων που διεξήχθη στη Ραμόνα των ΗΠΑ (11-14/4) όπου δύο ρίπτες ξεπέρασαν με τις βολές τους το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ δισκοβολίας ανδρών κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 75.56μ (Μίκολας Αλέκνα) και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών πλεόν (74.78μ Μάθιου Ντένι) ενώ στον ίδιο αγώνα η Βάλερι Όλμαν έριξε 73.52μ στη δισκοβολία γυναικών, που είναι η μεγαλύτερη βολή των τελευταίων 36 ετών. Στη λίστα ακολουθεί το All Star Perche, το μίτινγκ επί κοντώ σε κλειστό στίβο, στο οποίο ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε 6.27μ και ο Εμμανουήλ Καραλής 6.02μ.

Το Fly Athens στη συνολική λίστα των special competitions βρίσκεται στο Νο10 όμως από τα μίτινγκ επί κοντώ σε δημόσιο χώρο είναι στο Νο1 παγκοσμίως καθώς ο Καραλής υπερέβη τα 6.00μ, κάνοντας νέο ρεκόρ μίτινγκ, και τον ακολούθησε ο Κέρτις Μάρσαλ με 5.93μ ενώ στις γυναίκες η Μόλι Κόντερι έκανε 4.80μ.

Η λίστα των 10 κορυφαίων special μίτινκ του κόσμου για το 2025

Αξίζει να αναφέρουμε πως στο Νο8 βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων που φέτος διοργανώθηκε με επιτυχία στην Κύπρο ενώ το επόμενο ελληνικό μίτινγκ στη λίστα είναι το μίτινγκ μήκους σε δημόσιο δρόμο του Λούη Τσάτουμα (Tsatoumas Street Long Jump) που βρίσκεται στη θέση Νο48 και ακολουθεί στη θέση Νο53 το Filothei Women Gala.

Καραλής: «Είμαστε πολύ περήφανοι, το Fly Athens είναι το “παιδί” μας»

Ο δευτεραθλητής κόσμου και ambassador του Fly Athens, Εμμανουήλ Καραλής, δήλωσε: «Όπως έχω πει ξανά, το Fly Athens είναι το “παιδί” μας. Είμαστε πολύ περήφανοι που το μίτινγκ μας βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου, έχουμε δουλέψει όλοι πολύ για να συμβεί αυτό.

Το Fly Athens 2025 ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα γιατί κατάφερα να κάνω 6 μέτρα στο μίτινγκ μου, μπροστά σε ένα φοβερό κοινό και, φυσικά, μπροστά από έναν ιστορικό χώρο: Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή βραδιά και ανυπομονώ για την επόμενη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που μας στήριξαν και όλους εσάς που συνεχίζετε να το στηρίζετε».