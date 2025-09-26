Το 43ο Σπάρταθλον ξεκινά το πρωί του Σαββάτου από την Ακρόπολη

Το πρωί του Σαββάτου θα δοθεί η εκκίνηση στο 43ο Σπάρταθλον, με 400 δρομείς να καλούνται να καλύψουν τα 245 χλμ. της διαδρομής μέχρι τη Σπάρτη.

Όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του 43ου Σπάρταθλον, το πρωί του Σαββάτου (27/9, 07:00) κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, 400 δρομείς από 55 χώρες θα ξεκινήσουν την προσπάθεια να καλύψουν τα 245 χλμ. της διαδρομής, με στόχο μάξιμουμ τις 36 ώρες να φθάσουν στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη.

Ο αγώνας γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την Παρασκευή (26/9) έγινε η καθιερωμένη τεχνική ενημέρωση των δρομέων.

Ο πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ Βαγγέλης Πολυμέρης, επεσήμανε: «Όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές, όπως ορίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υπεραποστάσεων Ι.Α.U. η οποία απένειμε την υψηλού κύρους αναγνώριση “IAU Golden Label” στη διοργάνωση. Ας μην ξεχνάμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που κρύβει ο αγώνας, μεταξύ αυτών, είναι το μεγάλο μήκος της αποστάσεως των 245 χλμ., και οι καιρικές συνθήκες οι οποίες θα ποικίλουν κατά την διάρκεια του φετινού αγώνα βάσει προβλέψεων της Μετεωρολογικής υπηρεσίας, και τέλος οι χρόνοι διέλευσης από τα σημεία ελέγχου».



Ο φετινός αγώνας θα έχει νέο νικητή, καθώς ο Φώτης Ζησιμόπουλος με τις διαδοχικές πρωτιές τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, δεν θα πάρει μέρος. Ο δρομέας από το Αγρίνιο άρχισε την κυριαρχία του το 2021, με αποκορύφωμα το ρεκόρ διαδρομής των 19ωρ.55:02, που σημείωσε το 2023.

