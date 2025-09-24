Νόα Λάιλς: «Πιέτρο Μενέα; Λυπάμαι, δεν τον γνωρίζω»

Ο Νόα Λάιλς μιλώντας στη Gazzetta dello Sport, τόνισε ότι θέλει να κυνηγήσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 200μ. και παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει τον Πιέτρο Μενέα.

O Νόα Λάιλς στο Τόκιο διεύρυνε την κυριαρχία του στα 200μ. σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατακτώντας στο Τόκιο το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο με 19.52, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ νικών που είχε ο Γιουσέιν Μπολτ στη διοργάνωση.

Ο 28χρονος σπρίντερ πέρα από σπουδαίος πρωταθλητής, είναι και ειλικρινής. Σε συνέντευξή του στη Gazzetta dello Sport, ρωτήθηκε για τον Πιέτρο Μενέα και το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Ιταλός με 19.72 στα 200μ., στο υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού τον Σεπτέμβριο του 1979.

Ο Λάιλς αιφνιδιάστηκε, λέγοντας: «Πού; Μενέα, Πιέτρο Μενέα; Είμαι παθιασμένος με την ιστορία του αθλητισμού, ακόμη και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν φθάνω τόσο πίσω στη δεκαετία του 1970. Λυπάμαι, δεν ξέρω ποιος είναι».

«Θα ήθελα να κυνηγήσω το ρεκόρ του Μπολτ»

Αναφερόμενος στον τελικό των 200μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, ο Λάιλς είπε: «Οι αντίπαλοί μου αναγκάζονται να τρέχουν με όλη τους τη δύναμη από τα πρώτα μέτρα για να προσπαθήσουν να με φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυτοκτονούν. Αν περάσεις τα 100 μέτρα σε 10.03, όπως έκανε ο Μπράιαν Λέβελ και δεν με κερδίσεις, σημαίνει ότι κάνεις λάθη».

Τέλος, στην ερώτηση τι στόχους θέτει για το μέλλον, ο Λάιλς απάντησε: «Θέλω το 2027 για να γίνω ο μοναδικός με πέντε τίτλους στα 200μ. στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Η επόμενη σεζόν δεν έχει κάποιο διεθνές πρωτάθλημα, θα κινηθώ χωρίς κανένα ιδιαίτερο άγχος και θα κοιτάζω πέρα ​​από αυτό.

Αλλά στην πραγματικότητα, έχω έναν πιο άμεσο στόχο. Πρέπει να μιλήσω με τον προπονητή μου γι αυτό, αλλά θα ήθελα να δημιουργήσω την κατάλληλη ευκαιρία για να κυνηγήσω το παγκόσμιο ρεκόρ του Μπολτ, τα 19.19».