Υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ ο Αγώνας Μνήμης «NEA SMYRNI HISTORICAL RUN 2025»

Στις 19 Οκτωβρίου στους δρόμους της Νέας Σμύρνης θα φιλοξενηθεί ο Αγώνας Μνήμης «NEA SMYRNI HISTORICAL RUN» 2025

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 διεξάγεται ο Αγώνας Μνήμης «NEA SMYRNI HISTORICAL RUN», υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, στους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Η διαδρομή περνά από τα μεγάλα τοπόσημα της πόλης: την Αγία Φωτεινή, τον Πανιώνιο, την Εστία, το Πάρκο Μνημοσύνης και τον Ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, συνδέοντας τη σύγχρονη πόλη με την ιστορία της.

Οι αποσστάσεις

2,5km RACE (Όλες οι ηλικίες) (χωρίς χρονομέτρηση)

5km RACE (ηλικίες άνω των 12 ετών)

10km RACE (ηλικίες άνω των 15 ετών)

Ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης δήλωσε σχετικά: «Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου τρέχουμε στους δρόμους της σύγχρονης πόλης μας, ανιχνεύοντας τους συμβολισμούς και τα τοπόσημα που την συνδέουν με την ιστορία της. Είναι μια γιορτή χαράς και μνήμης για μικρούς και μεγάλους.

Θα περάσουμε μπροστά από την Αγία Φωτεινή, τον Πανιώνιο, την Εστία, το Πάρκο Μνημοσύνης και τον Ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Χαιρόμαστε και θυμόμαστε... Τρέχουμε στην Ιστορία της πόλης μας. Σας περιμένουμε στην αφετηρία. Σας τιμούμε στον τερματισμό.

Φιλοδοξούμε η μέρα αυτή να μείνει στη μνήμη σας ανεξίτηλη, με αυτό που σηματοδοτεί και τα αναμνηστικά της.

Ο αθλητισμός μαζί με την ιστορία είναι το ισχυρό Brand name της πόλης μας. Ας το καταγράψουμε εμφατικά για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνοντας τα πρωτεία μας σε αυτό σε όλη την Ελλάδα».



Λεπτομέρειες και εγγραφές εδώ