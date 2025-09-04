Η πρώτη προπόνηση των μελών της εθνικής ομάδας στο Μισάτο, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, έγινε κάτω από βροχή και είχε ευτράπελα.

Πρώτη ουσιαστικά ημέρα για τα μέλη της εθνικής ομάδας στίβου στο προπονητικό κέντρο στο Μισάτο, εκεί όπου θα γίνουν οι τελευταίες προπονήσεις για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, που εκκινεί το Σάββατο (13/9).

Σε μια βροχερή και με υψηλή υγρασία στο προάστιο του Τόκιο, ο τοπικός Δήμος επεφύλασσε μια ζεστή και συγκινητική γιορτή υποδοχής στην εθνική ομάδα, με την παρουσία του δημάρχου Μασαάκι Κίζου και του Έλληνα πρέσβη στην Ιαπωνία, Νικόλαου Αργυρού.

Η αρχηγός αποστολής Ξένια Αργειτάκη και ο τεχνικός διευθυντής εθνικών ομάδων, Χρήστος Μελέτογλου, προσέφεραν στους δύο επίσημους μια αγωνιστική φανέλα της εθνικής μας ομάδας με τις υπογραφές των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών που βρίσκονται στο Μισάτο.

Μετά ακολούθησε η προπόνηση των αθλητών και των αθλητριών, όπου δεν έλειψαν και τα ευτράπελα. Ο Μίλτος Τεντόγλου και μετά ο Χρήστος Φραντζεσκάκης προσπάθησαν να λυγίσουν το δύσκαμπτο κοντάρι που χρησιμοποιεί ο Εμμανουήλ Καραλής στις υψηλές του πτήσεις, η προσπάθειά τους ήταν μάταιη.

Την ίδια στιγμή, η Σταματία Σκαρβέλη, με τη βοήθεια του Χάρη Καραλή και του Μαρτσίν Στσεπάνσκι, κατάφερε να κάνει το πρώτο της... άλμα στο επί κοντώ.

Η Ντρισμπιώτη πήρε τους δρόμους

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, που γνωρίζουν ήδη την περιοχή του Μισάτο από την προηγούμενη παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, επέλεξαν διαδρομές εκτός σταδίου για να κάνουν τα πρωινά τους χιλιόμετρα.

Το ίδιο έκαναν και τα δύο άλλα μέλη της ομάδας βάδην, η Σοφία Αλικανιώτη, που κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση, και η Όλγα Φιάσκα, που μετέχει στο δεύτερο παγκόσμιο της καριέρας της.

Οι Ιάπωνες είχαν φροντίσει να προμηθεύσουν τα μέλη της ομάδας ακόμη και με ομπρέλες, οι οποίες ωστόσο δεν στάθηκαν αρκετές για να τα κρατήσουν στεγνά. Παρ’ όλα αυτά, η προπόνηση ολοκληρώθηκε για όλα τα μέλη χωρίς προβλήματα, με τους περισσότερους, μάλιστα, να απολαμβάνουν την καταιγίδα.

