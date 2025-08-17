Ο Εμμανουήλ Καραλής θα κάνει την αρχή, οι Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο θα ακολουθήσουν στο διήμερο του Diamond League στη Λωζάνη.

Στη Λωζάνη είναι ο 13ος σταθμός των αγώνων των Diamond League με τριπλή ελληνική παρουσία, το διήμερο Τρίτη (19/8) και Τετάρτη (20/8).

Tρεις σταθμοί πριν από το τέλος της σειράς, με τον τελικό στη Ζυρίχη (27-28/8) κι εν όψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο (13-21/9), οι Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στη Λωζάνη.

Την αρχή θα κάνει ο Καραλής την Τρίτη (19/8, 19:00) με το επί κοντώ ανδρών που θα γίνει εκτός σταδίου και στο κέντρο της ελβετικής πόλης.

Με τον Αρμάντ Ντουπλάντις να απουσιάζει ο Καραλής έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο αγώνισμα. Πριν από μερικά 24ωρα στο Diamond League στη Σιλεσία ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε για 10η φορά στην καριέρα του τα έξι μέτρα.

Με τα 6,08μ. από τις 2 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Καραλής έχει την καλύτερη επίδοση από τους 10 συνολικά αθλητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή κι ανάμεσά τους βρίσκονται οι Σαμ Κέντρικς, Τιμπό Κολέ και Σόντρε Γκούτορμσεν.

Το κυρίως μέρος του Diamond League είναι την Τετάρτη (20/8). H Ελίνα Τζένγκο θα δώσει έναν ακόμη αγώνα στα φετινά Diamond League. H 23χρονη αθλήτρια, μέλος της Team Future της Bwin, με φετινό ρεκόρ στα 64,90μ. από τις 3 Μαΐου, έχει την 5η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Στη Λωζάνη ανάμεσα στις 10 αθλήτριες βρίσκονται η αυστριακή Βικτόρια Χάντσον με 67,76μ., η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος με 67,22μ. και η Νορβηγίδα, Σίγκριντ Μπόργκε με 65,66μ. Ο αγώνας στον ακοντισμό γυναικών θα αρχίσει στις 20:43.

Μία ώρα περίπου αργότερα (21:50) θα ακολουθήσει ο αγώνας στο μήκος ανδρών με τον Μίλτο Τεντόγλου να είναι ανάμεσα στους εννέα αθλητές. Ο 27χρονος ολυμπιονίκης με τα 8,46μ. από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στη Μαδρίτη έχει την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Στον αγώνα θα πάρουν μέρος ο Ματία Φουρλάνι με φετινό ρεκόρ στα 8,31μ., ο Λίαμ Αντοκ (8,34μ.) και η τριάδα των Τζαμαϊκανών, Τατζάι Γκέιλ (8,34μ.), Κάρεϊ ΜαΚλέοντ (8,33μ.) και Γουέιν Πίνοκ (8,20μ.).

