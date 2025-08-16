Μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος για δέκατο αγώνα ξεπέρασε τα 6 μέτρα, στο Diamond League του Χορζόφ.

Τη φοβερή του αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής ο οποίος αγωνίστηκε στο μίτινγκ του Diamond League του Χορζόφ.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ με 6.08μ, άφησε τα δύο πρώτα ύψη στον αγώνα του στην Πολωνία και μπήκε απευθείας στα 5.70μ, τα οποία πέρασε χωρίς καμία δυσκολία. Έπειτα, άφησε τα 5.80μ για να συνεχίσει στα 5.90μ, όπου έκανε ένα άρτιο, μεγάλο άλμα και για να το περάσει εντυπωσιακά.

Το ίδιος ακριβώς συνέβη και στα 6 μέτρα, εκεί που ο "Μανόλο" απέδειξε για πολλοστή φορά φέτος πως βρίσκεται σε σούπερ κατάσταση και πως τα εξάμετρα άλματα είναι πλέον συνήθεια για εκείνον, αφού υπερέβη τα 6.00μ χωρίς πρόβλημα με το πρώτο του άλμα. Αυτός ήταν ο δέκατος αγώνας του Καραλή στον οποίο καταγράφει άλμα μεγαλύτερο των 6 μέτρων.

Ο πήχης έπειτα ανέβηκε στα 6.10μ και ο Καραλής ξεκίνησε για το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, όμως η πρώτη του προσπάθεια ήταν άκυρη καθώς βρήκε τον πήχη με τα πόδια. Ούτε το δεύτερο άλμα του ήταν έγκυρο, καθώς το έριξε όπως και η τρίτη του προσπάθεια, δείχνοντας όμως πως δεν θα καθυστερήσει να το ξεπεράσει.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος ξεπέρασε τα 6.10μ με τη δεύτερη προσπάθεια και έπειτα συνέχισε στα 6.20μ, χωρίς να καταφέρει να υπερβεί αυτό το ύψος.