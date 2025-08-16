Ο Κάρτσεν Βάρχολμ από τα παλιά στη Σιλεσία (vids)

Ο Κάρστεν Βάρχολμ με 46.28 σημείωσε την καλύτερη επίδοσή του τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα 400μ. εμπ. στο Diamond League στη Σιλεσία.

Ο Κάρστεν Βάρχολμ στις 12 Ιουνίου έτρεξε τα 300μ. εμπ. σε 32.67 στο Όσλο, ένα προμήνυμα για την απόδοσή του στα 400μ. εμπ. στο Diamond League της Σιλεσίας, στο Χορζόφ.

Ο 29χρονος Νορβηγός σταμάτησε το χρονόμετρο στα 46.28, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του, μετά το παγκόσμιο ρεκόρ των 46.94 που πέτυχε στις 3 Αυγούστου 2021 στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

Ο Βάρχολμ πέρυσι ήταν 2ος στο Παρίσι με 47.06, επιστρέφει δριμύτερος, στοχεύοντας στον 4ο διαδοχικό τίτλο στα παγκόσμια πρωταθλήματα στο Τόκιο.



Εντυπωσιακή ήταν και η Κέλι Χόντγκινσον στα 800μ. στη Σιλεσία, με τη Βρετανίδα ολυμπιονίκη του Παρισιού να κάνει την επανεμφάνισή της έπειτα από 376 ημέρες και να πετυχαίνει την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 1:54.74.

Η Φέιθ Κιπιέγκον έτρεξε τα 3.000μ. σε 8:07.04, για τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην απόσταση, πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ της Κινέζας, Γιουνξία Βανγκ, τα 8:06.11 που κρατούν από τον Σεπτέμβριο του 1993.



Ο Τζαμαϊκανός, Κισέιν Τόμπσον με 9.87 νίκησε τους Αμερικανούς στα 100μ. με τον Νόα Λάιλς (9.90) και τους Κένεθ Μπέντναρεκ και Κρίστιαν Κόλμαν με 9.96, να ακολουθούν. Στα 100μ. γυναικών η Μελίσαν Τζέφερσον-Γούντεν με 10.66 ισοφάρισε το ρεκόρ μίτινγκ της περίφημης Σέλι-Αν Φρέιζερ-Πράιας από το 2022.

Η Φέμκε Μπολ βελτίωσε στα 51.91 τη δική της κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 400μ. εμπ. Η Μασάι Ράσελ με 12.19 πλησίασε το φετινό της ρεκόρ των 12.17 στα 100μ. εμπ., ενώ η Γκουντάφ Τσεγκάιν έτρεξε τα 1.500μ. σε 3:50.62.

Στη σφαιροβολία ανδρών ο Αμερικανός, Πέιτον Ότερνταλ με 22,28μ., άφησε στη 2η θέση τον Λεονάνρτο Φάμπρι (22,10μ.).

Τέλος, η Τζασμίν Μουρ από τις ΗΠΑ ήταν η καλύτερη στο μήκος γυναικών με 6,85μ. και στα 110μ. εμπ. ο συμπατριώτης της Κόρντελ Τιντς με 13.03 ισοφάρισε το ρεκόρ μίτινγκ που είχε ο Κουβανός, Ορλάντο Ορτέγκα από το 2014.



