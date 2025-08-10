Με καλές εμφανίσεις ολοκληρώθηκε η εμφάνιση της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ20, που διεξήχθη στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της κατηγορίας Κ20 ολοκληρώθηκε στο Τάμπερε, με την Εθνική ομάδα να κάνει φινάλε με καλές εμφανίσεις.

Η Νέλλυ Φλουτάκου, ταξίδεψε στο Τάμπερε με την 22η επίδοση αλλά κατάφερε να κατακτήσει την 6η θέση στον τελικού των 800μ με χρόνο 2:07.34, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις σε τρεις ημέρες αγώνων.

Η ελληνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400μ ανδρών με τους Κυριάκο Τσίκιλη, Σπύρο Κονιδάρη, Παναγιώτη Μπερτόλη και Βλαδίμηρο Ανδρεάδη κατέκτησε την 7η θέση στον τελικό με χρόνο 3:09.93, βελτιώνοντας το 3:10.39 του προκριματικού και αφήνοντας καλά δείγματα για το μέλλον.

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να κατακτά ένα χρυσό μετάλλιο και να κατατάσσεται 17η στον πίνακα των μεταλλίων, με την Ιταλία να βρίσκεται στην κορυφή.