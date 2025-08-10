Την έκτη θέση παρά τον τραυματισμό της κατέλαβε η Εβίνα Παναγιώτου ενώ 9ος ήρθε στο ύψος ο Χάρης Αλιβιζάτος, στο τελευταίο πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ20 στο Τάμπερε.

Το πρωινό πρόγραμμα της τελευταίας μέρας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου Κ20 ολοκληρώθηκε με αξιόλογες εμφανίσεις από την ελληνική ομάδα.

Η Εβίνα Παναγιώτου, κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ Κ20 με 4.38μ, αγωνίστηκε στον τελικό του επί κοντώ παρά τον τραυματισμό στη φτέρνα που έπαθε στον προκριματικό και κατέλαβε την 6η θέση με 4.15μ.

Ξεπέρασε με την πρώτη τα 3.80μ, πέρασε τα 4.00μ στη δεύτερη προσπάθεια και τα 4.15μ καθαρά. Στα 4.25μ δεν έκανε επιτυχημένο άλμα, αφού όπως είπε μετά την πρώτη της προσπάθεια "το φοβήθηκε".

Ο Χάρης Αλιβιζάτος, 17 ετών, πήρε την 9η θέση στον τελικό του ύψους με 2.13μ. Πέρασε με την πρώτη τα 2.00μ και 2.05μ, τα 2.10μ στη δεύτερη και τα 2.13μ στην τρίτη προσπάθεια. Στα 2.16μ πλησίασε το ατομικό του ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στα 10.000μ βάδην, ο Ελισσαίος Μπαρδάκης ήταν 12ος με 44:18.59, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ (44:45.46). Ο Παναγιώτης Σάλτης ακυρώθηκε μετά από τέσσερις παρατηρήσεις, ενώ μέχρι τα μισά βρισκόταν στις θέσεις 6-11. Ο Μπαρδάκης ακολούθησε σταθερή τακτική, ανεβαίνοντας από την 21η θέση στη 12η, όπου τερμάτισε.