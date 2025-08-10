GWomen
Ευρωπαϊκό Κ20: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ραφαηλίδου

Πηνελόπη Γκιώνη

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία των νεανίδων αναδείχθηκε η Μαρία Ραφαηλίδου, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της σφαιροβολίας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε.

Μετά την επιτυχία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18 και το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία το 2024, η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε και τον τίτλο στην κατηγορία των νεανίδων. Μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της σφαιροβολίας, η Μαρία Ραφαηλίδου κατάφερε να επικρατήσει και έτσι να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι 18 ετών και άρα πρώτη χρονιά νεάνιδα, ταξίδεψε στο Τάμπερε με την κορυφαία επίδοση (16.36μ) και δικαίωσε απόλυτα τον τίτλο του φαβορί. Η ίδια ξεκίνησε τον αγώνα με 15.58μ, που την ανέβασε στην πρώτη θέση, όμως έπειτα η Ιταλίδα Ανίτα Ναλέσο έριξε 15.62μ και την προσπέρασε. Η Ραφαηλίδου συνέχισε με 15.28μ και στην τρίτη της βολή έστειλε τη σφαίρα στα 16.16μ (!) για να ανέβει ξανά στην κορυφή της κατάταξης. Η ίδια συνέχισε με 15.85μ και δύο άκυρες και παρέμεινε στην κορυφή, πανηγυρίζοντας το πολυπόθητο χρυσό.

Η Ελληνίδα ήταν η μόνη με βολή άνω των 16μ στον αγώνα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Ουκρανή Ανχελίνα Σέπελ με 15.62μ και την τρίτη η Ιταλίδα Ναλέσο με 15.62μ επίσης.

Στην πέμπτη θέση η Χιουτακάκου

Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και η Ηλέκτρα Χιουτακάκου, η οποία κατέκτησε την αξιοπρεπέστατη πέμπτη θέση έχοντας καλύτερη βολή στα 14.84μ ενώ είχε επίσης βολές στα 14.60μ, 14.25μ, 14.60μ, 14.79μ και 14.63μ.

