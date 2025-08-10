Μετά την επιτυχία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ18 και το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία το 2024, η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε και τον τίτλο στην κατηγορία των νεανίδων. Μετά από μία εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της σφαιροβολίας, η Μαρία Ραφαηλίδου κατάφερε να επικρατήσει και έτσι να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι 18 ετών και άρα πρώτη χρονιά νεάνιδα, ταξίδεψε στο Τάμπερε με την κορυφαία επίδοση (16.36μ) και δικαίωσε απόλυτα τον τίτλο του φαβορί. Η ίδια ξεκίνησε τον αγώνα με 15.58μ, που την ανέβασε στην πρώτη θέση, όμως έπειτα η Ιταλίδα Ανίτα Ναλέσο έριξε 15.62μ και την προσπέρασε. Η Ραφαηλίδου συνέχισε με 15.28μ και στην τρίτη της βολή έστειλε τη σφαίρα στα 16.16μ (!) για να ανέβει ξανά στην κορυφή της κατάταξης. Η ίδια συνέχισε με 15.85μ και δύο άκυρες και παρέμεινε στην κορυφή, πανηγυρίζοντας το πολυπόθητο χρυσό.

Η Ελληνίδα ήταν η μόνη με βολή άνω των 16μ στον αγώνα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Ουκρανή Ανχελίνα Σέπελ με 15.62μ και την τρίτη η Ιταλίδα Ναλέσο με 15.62μ επίσης.

Στην πέμπτη θέση η Χιουτακάκου

Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και η Ηλέκτρα Χιουτακάκου, η οποία κατέκτησε την αξιοπρεπέστατη πέμπτη θέση έχοντας καλύτερη βολή στα 14.84μ ενώ είχε επίσης βολές στα 14.60μ, 14.25μ, 14.60μ, 14.79μ και 14.63μ.