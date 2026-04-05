Εκπρόσωπος του ΝΒΑ ξεκαθάρισε πως η έρευνα ανάμεσα σε Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, ενώ επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς των «Ελαφιών» για τη μη συμμετοχή του παίκτη στην προπόνηση.

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στα όριά της φού το NBA αποφάσισε να διερευνήσει την κατάσταση και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες τα «Ελάφια» τον κρατούν εκτός δράσης ως το φινάλε της regular season.

Μετά τις δηλώσεις του Έλληνα σταρ, το NBA ανέλαβε την υπόθεση διαχείρισής του διεξάγοντας έρευνα, ενώ οι Μπακς ενημέρωσαν τους αρμόδιους της κορυφαίας λίγκας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε προπονητικό 3-on-3, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου επιστροφής από τον τραυματισμό, ενώ ο ίδιος ξεκαθάρισε στη λίγκα ότι είναι υγιής για να επιστρέψει στη δράση.

Η έρευνα συνεχίζεται, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια από το ESPN, εκπρόσωπος του ΝΒΑ έδωσε την απάντησή του για τα μέχρι τώρα στοιχεία.

«Η έρευνα της λίγκας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συμμετοχής Παικτών, σχετικά με τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε εξέλιξη και ορισμένα δεδομένα παραμένουν αμφισβητούμενα. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι οι Μπακς είχαν προγραμματίσει την περασμένη εβδομάδα τη συμμετοχή του Γιάννη σε προπονήσεις τριών εναντίον τριών, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής του στη δράση, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να λάβει μέρος.

Υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η ομάδα ζήτησε από τον Γιάννη να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τη λίγκα να συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση».