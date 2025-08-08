Ο Βαλάντης Κανοτζιάν κατέκτησε την όγδοη θέση στην Ευρώπη, στον τελικό της σφαιροβολίας, ενώ προκρίσεις αλλά και ατυχίες καταγράφηκαν τη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ20.

Στο πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Κ20 στο Τάμπερε, η Ελλάδα είχε την πρώτη της παρουσία σε τελικό και συγκεκριμένα στη σφαιροβολία.

Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε την πρώτη της παρουσία στην οκτάδα με τον 18χρονο Βαλάντη Κανοτζιάν, ο οποίος στην πρώτη του χρονιά στην κατηγορία κατέλαβε την 8η θέση στη σφαιροβολία με 18.08μ.

Στους υπόλοιπους προκριματικούς αγώνες, η Λεμονιά Κιούλου έτρεξε στη δεύτερη σειρά και τερμάτισε 8η με 10:29.65, βελτιώνοντας σημαντικά το προηγούμενο ρεκόρ της (10:43.41). Η αθλήτρια του Δημήτρη Δαμασκηνού κράτησε σταθερό ρυθμό και μπήκε δυνατά στην τελική ευθεία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Μεγάλη βελτίωση σημείωσε και η Ιωάννα Σταματοπούλου, η οποία τερμάτισε σε 10:31.78, καταρρίπτοντας το 10:37.27 που είχε ως ατομικό ρεκόρ. Η 17χρονη αθλήτρια του Πανιωνίου, αν και συνηθισμένη φέτος στα 2.000μ στιπλ, διατήρησε το δικό της ρυθμό σε μια γρήγορη κούρσα και κατέλαβε την 9η θέση στη σειρά της και τη 18η συνολικά.

Στο επί κοντώ, στο δεύτερο γκρουπ στο οποίο συμμετείχαν οι Παναγιώτου και Μπουμπουλίδη αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα με τη βαλβίδα, ενώ και ο άνεμος δυσκόλεψε τις προσπάθειες. Από τις τρεις Ελληνίδες που αγωνίστηκαν συνολικά, μόνο η Εβίνα Παναγιώτου πέρασε στον τελικό, υπερβαίνοντας με την πρώτη τα 3.75μ και με τη δεύτερη τα 3.95μ ενώ απέτυχε στα 4.10μ. Η επίδοσή της την έφερε στην 11η θέση. Ωστόσο, στο τρίτο άλμα της στα 4.10μ τραυματίστηκε στη φτέρνα και η συμμετοχή της στον τελικό θα εξαρτηθεί από την ιατρική εκτίμηση. Η ακτινογραφία της Εβίνας Παναγιώτου έδειξε ότι δεν υπάρχει κάταγμα στη φτέρνα της, με την ίδια να επιθυμεί να αγωνιστεί στον τελικό.

Η Αναστασία Μπουμπουλίδη πέρασε με την πρώτη τα 3.75μ, αλλά στα 3.95μ δεν είχε επιτυχημένες προσπάθειες και έμεινε εκτός τελικού. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, σε μια σεζόν με αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοσή της. Τέλος, η 16χρονη Αριάδνη Μήρτσιου, σε πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση, φάνηκε αγχωμένη. Δεν ολοκλήρωσε άλμα στα δοκιμαστικά και απέτυχε και στις τρεις προσπάθειες στα 3.75μ. Παρά το άτυχο ντεμπούτο, θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης στην ηλικία της, έχοντας φέτος πετύχει 4.30μ μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά λόγω τραυματισμού.

Στο δέκαθλο, ο Νίκος Κοσμόπουλος ξεκίνησε τη δεύτερη μέρα με 14.99 (-0.1) στα 110 μ. εμπόδια, πολύ κοντά στο ατομικό του 14.88, και έφτασε τους 4.558 βαθμούς. Ο Νίκος Αλεξόπουλος, με αντίθετο άνεμο -2.0, τερμάτισε σε 14.82 (ατομικό 14.27) και ισοβάθμησε με τον Κοσμόπουλο στην 12η θέση.

Ο 17χρονος Βασίλης Ταγάρας, μετά από μια απαιτητική χρονιά, τερμάτισε σε 22.18 (-1.6) στα 200μ, καταλαμβάνοντας την 28η θέση. Η Στέλλα Ορφανίδη, με χρόνο 25.10 (-0.8), κατετάγη 41η στα 200 μ., κερδίζοντας εμπειρίες από τη συμμετοχή της.

Στη δισκοβολία του δεκάθλου, οι Κοσμόπουλος και Αλεξόπουλος βελτίωναν σταδιακά τις επιδόσεις τους. Ο πρώτος έριξε 39.35, 40.15μ και 41.49μ, ενώ ο δεύτερος 41.01μ, 42.50μ και 43.85μ Μετά από επτά αγωνίσματα, ο Αλεξόπουλος ήταν 12ος με 5.301 βαθμούς και ο Κοσμόπουλος 15ος με 5.253, απομένοντας το επί κοντώ, το ακόντιο και τα 1.500μ.

Στο όγδοο αγώνισμα του δεκάθλου, το επί κοντώ, οι δύο Έλληνες αθλητές είχαν περιορισμένες επιδόσεις σε σχέση με άλλα αγωνίσματα. Ο Κοσμόπουλος πέρασε με την πρώτη όλα τα ύψη από 3.70 έως 4.00 μ., στο 4.10 μ. χρειάστηκε τρεις προσπάθειες, ενώ στο 4.20 μ. επανήλθε σε καθαρό άλμα με την πρώτη. Στα 4.30 μ., που αποτελεί και το ατομικό του ρεκόρ, είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. Μετά από οκτώ αγωνίσματα, έχει συγκεντρώσει 5.926 βαθμούς, βρίσκεται στη 16η θέση και το απόγευμα θα συνεχίσει με ακόντιο και 1.500μ.

Ο Αλεξόπουλος δεν κατάφερε να περάσει το αρχικό ύψος των 3.60μ, μένοντας εκτός συνέχειας με δύο αποτυχημένες προσπάθειες και χωρίς να επιχειρήσει τρίτη. Αντιμετωπίζει γενικότερα δυσκολίες στο αγώνισμα, με ατομικό ρεκόρ 4.00μ και φετινή επίδοση 3.80 μ.

Στον πρώτο προκριματικό όμιλο της σφυροβολίας, η Παρασκευής Πουλλή δεν πλησίασε το φετινό της 60.67μ. Ξεκίνησε με 56.66μ, ήταν άκυρη στη δεύτερη προσπάθεια και βελτιώθηκε στα 57.77μ στην τρίτη, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στο γκρουπ της και τη 13η συνολικά. Η πρόκριση στον τελικό κρίθηκε στα 58.05μ.

Η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, με ατομικό ρεκόρ 59.07μ, έμεινε και αυτή μακριά από τις καλύτερες επιδόσεις της. Οι δύο πρώτες βολές της ήταν 53.40μ και 53.02μ, ενώ στην τρίτη, παρότι η σφύρα προσγειώθηκε κοντά στα 58μ, που θα της έδιναν πιθανότατα πρόκριση, η προσπάθεια ήταν άκυρη καθώς πάτησε την στεφάνη της βαλβίδας. Με το 53.40μ κατετάγη 16η.

Στα 3.000μ, η Μυρτώ Βαλαχά τερμάτισε 10η στην πρώτη σειρά με 9:43.31 και 19η στο σύνολο.