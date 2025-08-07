Με την Ιουλιάννα Ρούσσου να εντυπωσιάζει στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ20, συνεχίστηκαν οι ελληνικές εμφανίσεις Τάμπερε.

Με νέες προκρίσεις και καλές εμφανίσεις συνεχίστηκε η πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου Κ20, που διεξάγεται στο Τάμπερε.

Η Ιουλιάννα Ρούσσου εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό των 1500μ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στον προκριματικό αγώνα. Στην πρώτη της χρονιά ως νεάνιδα (κατηγορία Κ20) και παρά τις δυσκολίες της σεζόν λόγω μαθητικών υποχρεώσεων, τερμάτισε τρίτη στη 2η προκριματική σειρά με 4:21.89, πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ, και πανηγύρισε με έντονη συγκίνηση τη μεγάλη επιτυχία.

Στον ημιτελικό η Γιαννουλίδου

Η Ραφαηλία Γιαννουλίδου πέτυχε εξαιρετική εμφάνιση στα 400 μέτρα με εμπόδια, κερδίζοντας απευθείας πρόκριση για τα ημιτελικά. Τερμάτισε δεύτερη στη 3η σειρά με 1:00.12, πολύ κοντά στο φετινό της ρεκόρ. Ακολουθώντας συντηρητική τακτική στα πρώτα 250 μέτρα, μπήκε πέμπτη στην ευθεία αλλά τερμάτισε δυναμικά, ενώ άφησε περιθώριο για ακόμη καλύτερη επίδοση στη συνέχεια, εφόσον διορθώσει μικρά τεχνικά λάθη.

Ο Βασίλης Σαλπάς συμμετείχε στην 4η και τελευταία σειρά των 800 μέτρων και παρότι ξεκίνησε δυναμικά, δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό του μέχρι το τέλος. Τερμάτισε πέμπτος με 1:50.56 και κατετάγη 19ος στη γενική κατάταξη.

Στο δέκαθλο, το αγώνισμα του ύψους έγινε υπό βροχή. Ο Νίκος Κοσμόπουλος πέρασε τα 1.76μ, 1.79μ και 1.85μ με την πρώτη, το 1.82μ και το 1.88μ με τη δεύτερη, αλλά δεν τα κατάφερε στο 1.91μ μετά τη διακοπή λόγω καταιγίδας. Ο Νίκος Αλεξόπουλος, για τον οποίο το ύψος είναι ένα από τα πιο "αδύναμα" αγωνίσματα, ολοκλήρωσε με 1.73μ, εννέα πόντους κάτω από το ρεκόρ του. Έπειτα, ο Κοσμόπουλος στα 400μ έκανε 50.96 (ατομικό 50.72), συγκεντρώνοντας 3.707 βαθμούς και βρέθηκε στην 11η θέση της κατάταξης. Ο Αλεξόπουλος, που τερμάτισε τα 400μ σε 50.48 (φετινό 49.79), βρίσκεται 13ος με 3.687 βαθμούς.

Ο 17χρονος Δημήτρης Βαβίλης έδωσε τη δική του μάχη για μια θέση στον τελικό των 100μ, όμως δεν τα κατάφερε τερματίζοντας σε 10.75 στην όγδοη θέση της δεύτερης ημιτελικής σειράς και κατετάγη 20ός στη συνολική κατάταξη.

Η Γεωργία Κατσαρού δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του ακοντισμού. Στο β’ γκρουπ, η καλύτερη βολή της ήταν 46.89μ και κατέλαβε τη 18η θέση συνολικά.