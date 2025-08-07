Με καλές εμφανίσεις ξεκίνησε η πορεία της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Κ20, στο Τάμπερε.

Έντονη ήταν η ελληνική παρουσία την πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Κ20 στο Τάμπερε, με την αποστολή να πανηγυρίζει προκρίσεις σε σε ημιτελικούς και σε τελικούς, ενισχύοντας τη δυναμική της στη διοργάνωση.

3/3 προκρίσεις στους τελικούς οι ρίπτες

Η αρχή έγινε με τον 17χρονο Σωτήρη Γεντέκο, που εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας. Με ατομικό ρεκόρ 69.39μ πριν από τη διοργάνωση, ο Έλληνας ρίπτης το βελτίωσε στην πρώτη του κιόλας προσπάθεια, φτάνοντας τα 69.50μ. Παρότι τερμάτισε 8ος στο πρώτο γκρουπ, χρειάστηκε να περιμένει με αγωνία μέχρι την ολοκλήρωση του δεύτερου για να δει αν η επίδοσή του θα τον κρατούσε στην πρώτη 12άδα. Τελικά, εξασφάλισε την τελευταία θέση του τελικού, δείχνοντας την αξία και την αποφασιστικότητά του.

Στη δισκοβολία, η Βασιλική Σαμολαδά έστειλε τον δίσκο στα 48.20μ και συνέχισε 49.17μ, κατακτώντας την 4η καλύτερη επίδοση των προκριματικών και το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Βαλάντης Κανοτζιάν, στη σφαιροβολία, πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στην τρίτη προσπάθεια με 18.68μ και πέρασε στον τελικό με την 7η καλύτερη επίδοση, μόλις 17 εκατοστά πίσω από τον κορυφαίο των προκριματικών.

Τελικός για Τζελέπη και Μαμά στα άλματα

Ο Σαράντης Τζελέπης έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο μήκος ανδρών. Μετά από ένα αναγνωριστικό άλμα στα 7.02μ, προσγειώθηκε στα 7.31μ και στη συνέχεια στα 7.37μ, εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκρισή του στον τελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού. Ο 17χρονος, που φέτος πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στον κλειστό με 7.46μ, δείχνει έτοιμος για κάτι σπουδαίο.

Στο τριπλούν, η Ελένη Μαμά ξεκίνησε με άκυρο άλμα, στο δεύτερο σημείωσε 12.20 (0.0) και όλα κρίθηκαν στην τρίτη προσπάθεια που με ισχυρό αντίθετο άνεμο (-1.6), πέτυχε 12.89 και προκρίθηκε ως 9η στον τελικό. Η Μελίνα Ζάραγκα, στο ίδιο αγώνισμα, δεν κατάφερε να βρει τον καλό της ρυθμό. Με δύο άκυρες προσπάθειες και ένα άλμα στα 12.44 (-1.4), έμεινε στη 19η θέση και εκτός τελικού.

Στα 100μ ανδρών, ο Δημήτρης Βαβίλης πήρε απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά, τερματίζοντας τρίτος στην πρώτη σειρά με 10.81, παρά τον αντίθετο άνεμο. Αντίθετα, ο Ρωμανός-Γεώργιος Σταθούρος (11.04) και ο Φίλιππος Γεωργαντάς (11.02) έμειναν εκτός συνέχειας.

Στο δέκαθλο, οι Νίκος Αλεξόπουλος και Νίκος Κοσμόπουλος συνέχισαν τις εμφανίσεις τους, ολοκληρώνοντας τα τρία πρώτα αγωνίσματα. Ο Αλεξόπουλος, μετά τα 100μ. και το μήκος, βρήκε το καλό του σημάδι στην τρίτη προσπάθεια της σφαιροβολίας, φτάνοντας στα 14.24μ., κοντά στο φετινό 15.04. Ο Κοσμόπουλος είχε καλύτερη βολή τα 13.54μ. στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνολική κατάταξη μετά από τρία αγωνίσματα, ο Αλεξόπουλος βρίσκεται στη 12η θέση με 2.325 βαθμούς και ο Κοσμόπουλος στη 15η με 2.240.

Στα 400μ ανδρών, οι Έλληνες αθλητές έδωσαν τη μάχη για πρόκριση. Ο Σπύρος Κονιδάρης τερμάτισε σε 48.59, ο Παναγιώτης Μπερτόλης σε 48.90, ενώ ο Βλαδίμηρος Ανδρεάδης έμεινε για ελάχιστα εκτός ημιτελικών με 47.79- μόλις επτά εκατοστά τον χώρισαν από τη συνέχεια, σε μια εμφάνιση που ήρθε παρά τις ενοχλήσεις από αμυγδαλίτιδα τις προηγούμενες ημέρες.

Στο ίδιο αγώνισμα των γυναικών, η Κάλλια Ρέμπελου τερμάτισε σε 56.11 και κατέλαβε τη 39η θέση, μένοντας εκτός ημιτελικών. Παρά τους τραυματισμούς της φετινής σεζόν, κατάφερε να βελτιώσει το ρεκόρ της στα 54.93.