Η Ελίνα Τζένγκο με τα 64,75μ. στο Diamond League στη Σιανμέν, πέτυχε την 3η καλύτερη βολή της καριέρας της, καθώς και την 3η κορυφαία επίδοση στον κόσμο στον ακοντισό για το 2025.

Η Ελίνα Τζένγκο βρήκε ρυθμό στο Diamond League στην πόλη Σιανμέν της Κίνας. Η 23χρονη πρωταθλήτρια έβγαλε πέντε βολές πάνω από τα 60μ., βελτιώνοντας τρεις φορές τη φετινή της επίδοση, τα 62,41μ. που σημείωσε στην πρεμιέρα της στο 2025 στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Η Τζένγκο, μέλος της Team Future της Bwin, στον αγώνα της στη Σιαμέν στην 3η βολή σημείωσε 62.64μ., στην 4η 63,12μ. και στην 5η τα 64,75μ.

Εκτός από την πρώτη της νίκη σε Diamond League, έστω κι αν το αγώνισμα ήταν εκτός βαθμολογίας, σε αντίθεση με το επόμενο Diamond League στη Σαγκάη, το Σάββατο 3 Μαΐου, η Ελίνα Τζένγκο εξασφάλισε την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο τον Σεπτέμβριο.

Elina Tzengko's 64.75m throw for the 🥇 in Xiamen's @Diamond_League 🇨🇳



Also a big Q for Tokyo's World Championships in September (64.00m is the qual. standard) pic.twitter.com/meCJM0gvrm