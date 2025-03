Η Ελίνα Τζένγκο με βολή στα 58,87μ. κατέλαβε την 4η θέση στον ακοντισμό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, με την Αντριάνα Βιλάγκος να κλέβει την παράσταση στο αγώνισμα με 66,88μ.

Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να βγάλει τη βολή που θα ήθελε στο ΓΣΠ της Λευκωσίας και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, με την 23χρονη πρωταθλήτρια να καταλαμβάνει την 4η θέση στον ακοντισμό γυναικών με 58,87μ.

Δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της με 62,41μ. στο Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων στην Κρήτη, η Τζένκγκο δεν είχε ανάλογη παρουσία στο ΓΣΠ της Λευκωσίας.

Η αθλήτρια, μέλος της μέλος της Team Future της Bwin, άρχισε τον αγώνα της με τη βολή στα 58,16μ. και συνέχισε με τα 58,87μ., που ήταν και η καλύτερη επίδοσή της.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, συνέχισε με βολές στα 57,79μ., στα 56,75μ., ήταν άκυρη στην 5η προσπάθεια και ολοκλήρωσε την παρουσία της με 56,40μ.

Η Αντριάνα Βιλάγκος ήταν η αθλήτρια που έκλεψε την παράσταση στο αγώνισμα και στην 1η ημέρα των αγώνων. Η 21χρονη Σέρβα στις δύο πρώτες βολές σημείωσε αντίστοιχα εθνικά ρεκόρ.

Άρχισε τον αγώνα της με βολή στα 65,67μ. καταρρίπτοντας το δικό της ρεκόρ Σερβίας που είχε με 65,64μ. από το περσινό μίτιγνκ στο Ζάγκρεμπ. Στη 2η βολή ανέβηκε στα 66,88μ., για την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και την 30ή επίδοση όλων των εποχών.

Statement made! 👊



Adriana Vilagos 🇷🇸 opens with a world lead and Serbian record of 66.88m in the javelin at the European Throwing Cup! 🚀 #Nicosia2025 pic.twitter.com/yXX0R30Z4X