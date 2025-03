Ο Γιάννης Κορακίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σφυροβολία Κ23, το πρώτο για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων της Λευκωσίας.

Στο ΓΣΠ της Λευκωσίας φιλοξενείται από το Σάββατο (15/3) το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων. Οι ελληνικές συμμετοχές στη διοργάνωση άνοιξαν με μετάλλιο, με τον Γιάννη Κορακίδη να κατακτά το χάλκινο στη σφυροβολία Κ23 με 71,08μ.

Ο 22χρονος ρίπτης, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία εφήβων το 2022, είχε επίσης έγκυρες βολές στα 68.26μ., 67,66μ. και 67,29μ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιωσήφ Κεσίδης, ο 20χρονος είχε καλύτερη βολή στα 72,96μ. σημειώνοντας παγκύπριο ρεκόρ U23 και την κορυφαία φετινή επίδοση στην Ευρώπη U23. To ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Ούγγρος, Μίκλος Τσέκο με 71,54μ.

The first ever gold medal for Cyprus in European Throwing Cup history! 🏆



World U20 hammer champion Iosif Kesidis 🇨🇾 wins the U23 hammer title at home with 72.96m!#Nicosia2025 pic.twitter.com/faPyLn3U3S