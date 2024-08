Ο WADA κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιτρέπουν σε ντοπαρισμένους αθλητές να αγωνίζονται!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) κατηγόρησε τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ότι παραβιάζουν έναν παγκόσμιο κώδικα, επιτρέποντας σε αθλητές που παραβίασαν τους κανόνες αντιντόπινγκ να συνεχίσουν να αγωνίζονται!

O WADA κατηγόρησε τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών (USADA) πως παραβίασε τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ - τον οποίο υπογράφουν όλοι οι εθνικοί οργανισμοί αντιντόπινγκ - αποκρύπτοντας θετικά δείγματα Αμερικανών αθλητών και χρησιμοποιώντας αυτούς τους αθλητές ως «μυστικούς πράκτορες» χωρίς να ενημερώσει τον WADA «και χωρίς να υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει μια τέτοια πρακτική βάσει του Κώδικα ή των κανόνων του ίδιου του USADA»!

Η USADA από την πλευρά της λέει ότι η τακτική είναι απαραίτητη και επιτρεπτή και θέλει να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί. Ο WADA λέει ότι είναι ενάντια στον κώδικά της και ότι οι αθλητές που συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τους κανόνες ντόπινγκ, δεν πρέπει να μπορούν να παρατάσσονται σε αγώνες, κερδίζοντας ενδεχομένως χρηματικά έπαθλα και μετάλλια, χωρίς πρώτα να διώκονται δημόσια και να τους επιβάλλονται κυρώσεις.

Οι δύο οργανισμοί έχουν επίσης εμπλακεί σε διαμάχη σχετικά με το παγκόσμιο σύστημα αστυνόμευσης του ντόπινγκ στον αθλητισμό, που προκλήθηκε από την υπόθεση των 23 Κινέζων κολυμβητών, η οποία έριξε σκιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Ο WADA γνωρίζει τώρα τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις όπου αθλητές που είχαν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αγωνίζονται για χρόνια ενώ δρούσαν ως μυστικοί πράκτορες για τον USADA, χωρίς να ειδοποιηθεί ο WADA και χωρίς να υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει μια τέτοια πρακτική βάσει του (παγκόσμιου) κώδικα ή των κανόνων του ίδιου του USADA», ανέφερε ο WADA σε δήλωσή του στο Reuters.

Η αμερικανική υπηρεσία υπερασπίστηκε το γεγονός ότι άφησε τους παραβάτες των κανόνων για ναρκωτικά να αγωνιστούν, ώστε να μπορούν να ενεργήσουν ως μυστικοί πληροφοριοδότες, λέγοντας ότι σε μια περίπτωση η βοήθεια αυτή παρείχε πληροφορίες σε μια έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ για ένα σύστημα διακίνησης ανθρώπων και ναρκωτικών.

