Στα μαχαίρια WADA και USADA για το σκάνδαλο ντόπινγκ με τους 23 Κινέζους

Η Αμερικανική αρχή αντιντόπινγκ (USADA) ζητά την αναδιαμόρφωση του συμβουλίου της παγκόσμιας αρχής αντiντόπινγκ (WADA), μετά το σκάνδαλο των 23 Κινέζων κολυμβητών που έχει φέρει αναταραχή στο παγκόσμιο στερέωμα του αθλητισμού.

Μετά τη γνωστοποίηση πως 23 Κινέζοι κολυμβητές βρέθηκαν θετικοί σε απαγορευμένη ουσία (τριμεταζιδίνη - TMZ) επτά μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και πως αγωνίστηκαν κανονικά σε αυτούς χωρίς να τους επιβληθεί καμία κύρωση, κατακτώντας μάλιστα μετάλλια, έχει ξεσπάσει “πόλεμος” στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Η Παγκόσμια αρχή αντιντόπινγκ (WADA) αφού δήλωσε πως δεν υπήρχαν στοιχεία που να καταδεικνύουν πως το σενάριο της διασταυρούμενης επιμόλυνσης, όπως ισχυρίστηκαν οι Κινέζοι πως συνέβη, ήταν αβάσιμο και άρα δεν χρειαζόταν να προχωρήσουν σε κυρώσεις, η αρχή αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (USADA) έχει εκτοξεύσει πυρά αμφισβητώντας την ακεραιότητα του παγκόσμιου οργανισμού.

Τώρα, η USADA ζητά την αναδιαμόρφωση του συμβουλίου της WADA για λόγους εμπιστοσύνης ενώ τονίζει την αναγκαιότητα του να γίνει εκ νέου ανεξάρτητη έρευνα στην κινεζική ομάδα των κολυμβητών και τα δείγματά τους. Η αμερικανική αρχή τονίζει πως η WADA δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις σε κανένα από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση των ευρημάτων ενώ τονίζει πως υπάρχει επιλεκτική εφαρμογή στους κανόνες.

Παράλληλα, η WADA εμμένει στη θέση της πως δεν βρίσκει κανέναν λόγο να επανεξετάσει το συμβάν και να αμφισβητήσει τα δεδομένα που έχει παραχωρήσει η CHINADA (οργανισμός αντιντόπινγκ της Κίνας), δίνοντας στη USADA έναν ακόμη λόγο να διατρανώνει πως είναι αναγκαίοι να ξεσηκωθούν όλες οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι αθλητισμοί των χωρών και να λάβουν δράση ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια σκάνδαλα στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η WADA δεν έδειξε την ίδια συγκαταβατική διάθεση για την υπόθεση της Καμίλα Βαλίεβα, της 16χρονης πατινέρ που βρέθηκε θετική στην ίδια ακριβώς ουσία με τους Κινέζους και παρ’ ότι ισχυρίστηκε πως υπήρξε διασταυρούμενη επιμόλυνση από τα φάρμακα που λαμβάνει ο παππούς της, η WADA (και το CAS) της επέβαλε αποκλεισμό τεσσάρων ετών, με τον πρόεδρο της WADA Γουιτόλντ Μπάνκα να τονίζει πως αυτό αποτελεί μία νίκη για τον καθαρό αθλητισμό:

This represents a win for WADA, for clean sport, and for athletes everywhere. Anyone who dopes children should be in prison. We encourage governments to consider criminalizing the supply of performance-enhancing drugs to minors. https://t.co/6F0gXaVWXw