Γιόβιτς και Βίντα για τους οπαδούς της ΑΕΚ: «Οι πιο παθιασμένοι, σε εμπνέει το πώς παλεύουν για την ομάδα»

Οι Λούκα Γιόβιτς και Ντομαγκόι Βίντα μίλησαν για το πάθος των οπαδών της ΑΕΚ με εντυπωσιασμό σε ένα ντοκιμαντέρ της σλοβενικής τηλεόρασης που βρέθηκε στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την Τσέλιε.

Το σλοβενικό τηλεοπτικό δίκτυο Sport TV βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε και είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους Λούκα Γιόβιτς και Ντομαγκόι Βίντα. Το ραντεβού δόθηκε παραλιακά με τους δύο παίκτες της ΑΕΚ να σχεδιάζουν μια κρουαζιέρα στον σύντομο διάλογό τους δίπλα στη θάλασσα.

«Τι λες να νοικιάσουμε ένα σκάφος για μια ιστιοπλοΐα σε αυτήν την υπέροχη θάλασσα;», είπε αρχικά ο Βίντα στον Γιόβιτς, με τον Σέρβο φορ να του απαντά: «Νομίζω πως πρέπει να το κάνω. Ο καλός καιρός επιστρέφει. Λατρεύω τον ήλιο, αμέσως μου φτιάχνει τη διάθεση».

Στη συνέχεια ο Γιόβιτς τονίζει πως έχει εγκλιματιστεί στη ζωή στην Αθήνα και στην ΑΕΚ: «Όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου άσχημα. Προς το παρόν όλα πάνε πολύ καλά. Εδώ έχουμε ένα μικρό βαλκανικό γκρουπ. Η διαδικασία προσαρμογής ήταν πολύ γρήγορη». Ο έμπειρος Κροάτης αμυντικός στη συνέχεια τον πειράζει, προσθέτοντας: «Είναι ακόμα λίγο παιδιάστικος, αλλά κάποια στιγμή θα βάλει μυαλό»!

Έπειτα ο Γιόβιτς αναφέρεται στο μεγάλο κίνητρο που έχει με την ΑΕΚ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους οπαδούς της ομάδας: «Ήρθα πεινασμένος για γκολ, πεινασμένος για παιχνίδι και για μάχη για τίτλους. Η AEK είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστια βάση φιλάθλων. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος που έχει οπαδούς σε όλη τη χώρα. Εντυπωσιάστηκα πολύ όταν ήρθα εδώ».

Από τη μεριά του ο Βίντα συμφώνησε, υπογραμμίζοντας το πόσο πολύ τον εμπνέουν οι οπαδοί της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο: «Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, γι’ αυτό το πρώτο πράγμα είναι η απέραντη αγάπη των φιλάθλων. Το δεύτερο πράγμα, που συνδέεται με το πρώτο, είναι η δύναμη. Το πώς οι άνθρωποι παλεύουν για την ομάδα τους είναι πραγματικά κάτι που σε εμπνέει».

Ο Γιόβιτς μάλιστα προσθέτει στο τέλος του βίντεο αναφερόμενος στους φίλους της ΑΕΚ: «Ειλικρινά λέω ότι οι φίλαθλοι της AEK είναι οι πιο παθιασμένοι οπαδοί μπροστά στους οποίους έχω παίξει μέχρι τώρα».