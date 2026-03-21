Αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Κώστας Μπράτσος στον Βόλο για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ως στόχο τη ζώνη 5-8.

Οι κυανέρυθροι πάντως έχουν έξι απουσίες. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι Κόμπα, Μπουζούκης και Χουάνπι και οι τραυματίες Σόρια, Φορτούνα και Τζόκα.

Η αποστολή: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Γραμματικάκης, Τασιούρας, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Κύρκος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.