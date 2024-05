Το ανανεωμένο στάδιο που θα φιλοξενήσει τον στίβο στους Ολυμπιακούς Αγώνες παρουσιάστηκε από τους Γάλλους.

To γνωστό στάδιο Stade de France φοράει τα καλά του εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων που θα φιλοξενήσει το Παρίσι το ερχόμενο καλοκαίρι και η ανανεωμένη του εικόνα εντυπωσιάζει.

Οι Γάλλοι άλλαξαν τον ελαστικό τάπητα και τοποθέτησαν νέο, σύγχρονης τεχνολογίας σε χρώμα μωβ που ταιριάζει με τα χρώματα του brand name του "Paris 2024" και φέρνει κάτι διαφορετικό στον στίβο. Παράλληλα, ο συνδυασμός ανοιχτού και πιο σκούρου μωβ χρώματος συνδυάζονται αρμονικά ώστε να ενισχύσουν και την εμπειρία των θεατών.

The Stade de France 🇫🇷 unveiled for the Paris 2024 Olympics!!😊



The beautiful stadium in Saint-Denis with purple track has been completed and can seat 77,083 spectators.

The Olympics starts July 26th, while Track & Field action starts August 1st. pic.twitter.com/OtGEh2e1QK