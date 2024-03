Ο Γάλλος Τζίμι Γκρεσιέ έκανε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ στα 10χλμ δρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος δρομέας έτρεξε το 10άρι στην πόλη Λιλ και τερμάτισε σε 27:07 για να καταρρίψει το ρεκόρ του Ελβετού Ζουλιέν Βάντερς, το οποίο ήταν 27:13 από το 2020. Ο Γκρεσιέ είχε φτάσει πολύ κοντά στην κατάρριψη του συγκεκριμένου ρεκόρ και την περασμένη χρονιά και σήμερα, 17/3, τα κατάφερε.

🚨🚨 RECORD D’EUROPE DU 10 KILOMÈTRES pour Jimmy Gressier (🇫🇷) en 27 minutes et 07 secondes ‼️‼️ Le Boulonnais remporte la course et efface des tablettes le mythique record de Julien Wanders (27min13) 🤯🤯 pic.twitter.com/xx9xjEwJXc