Μπράιτον: Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων και η «τιμωρία» του προπονητή
Η Μπράιτον διανύει ένα εξαιρετικό πρώτο κομμάτι της σεζόν, αφού μετά από τις 10 πρώτες αγωνιστικές της Premier League, βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα (22β.), πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και πάνω από ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι κλπ.
Η ομάδα του... δικού μας, Μπάμπη Κωστούλα εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της, αφού ήδη έχει κατορθώσει να επικρατήσει τόσο της πρωταθλήτριας (3-0), αλλά και των δυο ομάδων του Μάντσεστερ (2-3 τη Γιουνάιτεντ, 0-1 τη Σίτι). Ένα από τα χαρακτηριστικά της λοιπόν, είναι η πολλή και σωστά εφαρμοσμένη πίεση στον αντίπαλο.
Για να επιτευχθεί αυτή, φυσικά, χρειάζονται πολλές ώρες προπόνησης, με τον Φάμπιαν Χίρτσελερ να έχει εφαρμόσει έναν ιδιαίτερο κανόνα: εκείνο των 5 δευτερολέπτων.
Ουσιαστικά, όταν χάνεται η μπάλα από την κατοχή τους, οι παίκτες που την έχασαν έχουν 5 δευτερόλεπτα για να την επανακτήσουν. Εάν ένας παίκτης δεν τρέξει να πιέσει ώστε να την επαναφέρει στην κατοχή της ομάδας του, τότε ο τεχνικός των «Γλάρων» σταματάει την άσκηση και για... τιμωρία, βάζει όλη την ομάδα να τρέχει.
🚨🚨| Brighton manager Fabian Hürzeler has introduced a 𝐒𝐓𝐑𝐈𝐂𝐓 𝐅𝐈𝐕𝐄-𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 𝐑𝐔𝐋𝐄 in training! 😳🥶 When his players lose possession, they must sprint to try and win the ball back within 𝐅𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐒. If a player fails to sprint, Hürzeler stops training and makes the 𝐄𝐍𝐓𝐈𝐑𝐄 𝐓𝐄𝐀𝐌 run as punishment! 🏃💀 Brighton currently sit 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 in the Premier League. 🔥 [@talkSPORT / @diarioas]— CentreGoals. (@centregoals) November 12, 2026
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