Ο Φάμπιαν Χίρτσελερ εφαρμόζει στις προπονήσεις της Μπράιτον τον κανόνα των 5 δευτερολέπτων. Πώς «τιμωρεί» τους παίκτες του αν εκείνοι αποτύχουν.

Η Μπράιτον διανύει ένα εξαιρετικό πρώτο κομμάτι της σεζόν, αφού μετά από τις 10 πρώτες αγωνιστικές της Premier League, βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα (22β.), πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και πάνω από ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι κλπ.

Η ομάδα του... δικού μας, Μπάμπη Κωστούλα εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της, αφού ήδη έχει κατορθώσει να επικρατήσει τόσο της πρωταθλήτριας (3-0), αλλά και των δυο ομάδων του Μάντσεστερ (2-3 τη Γιουνάιτεντ, 0-1 τη Σίτι). Ένα από τα χαρακτηριστικά της λοιπόν, είναι η πολλή και σωστά εφαρμοσμένη πίεση στον αντίπαλο.

Για να επιτευχθεί αυτή, φυσικά, χρειάζονται πολλές ώρες προπόνησης, με τον Φάμπιαν Χίρτσελερ να έχει εφαρμόσει έναν ιδιαίτερο κανόνα: εκείνο των 5 δευτερολέπτων.

Ουσιαστικά, όταν χάνεται η μπάλα από την κατοχή τους, οι παίκτες που την έχασαν έχουν 5 δευτερόλεπτα για να την επανακτήσουν. Εάν ένας παίκτης δεν τρέξει να πιέσει ώστε να την επαναφέρει στην κατοχή της ομάδας του, τότε ο τεχνικός των «Γλάρων» σταματάει την άσκηση και για... τιμωρία, βάζει όλη την ομάδα να τρέχει.