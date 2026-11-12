Oι Σπερς έκαναν την μεγάλη ανατροπή και επικράτησαν με 124-119 των Μπουλς με φοβερό Γουεμπανιάμα.

Ζορίστηκαν οι Σπερς απέναντι στους Μπουλς στο ΝΒΑ, αλλά τελικά στο τέλος πήραν τη νίκη. Το Σαν Αντόνιο βρέθηκε να χάνει με 22 πόντους, αλλά το γύρισε και επικράτησε με 124-119.

Πλέον τα σπιρούνια μετρούν 10 σερί νίκες και ρεκόρ 11-2, με τους Σικάγο Μπουλς να πέφτουν στο 1-9.

Για να γίνει αυτή η ανατροπή πρωταγωνίστησε ξανά ο ηγέτης των Σπερς. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα τελείωσε το ματς με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Από την άλλη πλευρά για τους ταύρους, ο Σμιθ είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Οι Μπουλς με τα αποτελέσματα τους δείχνουν πως θα είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες στην Ανατολή φέτος.