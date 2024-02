Ενα παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε 16 χρόνια, καταρρίφθηκε στα 60 μέτρα με εμπόδια γυναικών, στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Νέας Υόρκης.

Το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ της σεζόν στον κλειστό στίβο, είναι γεγονός. Και ήρθε από μία… μάλλον απρόσμενη αθλήτρια.

Η Ντεβίν Τσάρλτον από τις Μπαχάμες, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ των 60 μέτρων με εμπόδια, τερματίζοντας σε χρόνο 7.67. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 7.68 και ανήκε στη Σουηδέζα Σουζάνα Καλούρ, είχε επιτευθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2008 στην Καρλσρούη.

Την Τσάρλον ακολούθησαν με 7.79 οι Ντανιέλ Γουίλιαμς και Τία Τζόουνς. Η Ντέβιν Τσάρλτον ήταν 6η στα 100μ. εμπ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και 4η πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Στα 60μ. εμπ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2022.



