Ο Σισάι Λέμα από την Αιθιοπία ήταν ο νικητής στη Βαλένθια, τερματίζοντας σε χρόνο 2:01.48.

Ο διεθνής μαραθώνιος στην Βαλένθια είχε ως μεγάλο όνομα τον Τζόσουα Τσεπτεγκέι, όμως άλλος ήταν ο πρωταγωνιστής.

Ο Σισάι Λέμα από την Αιθιοπία έκανε μία τρομερή κούρσα και κέρδισε με χρόνο 2:01.48, επίδοση που τον φέρνει στην 4η θέση όλων των εποχών.

Sisay Lemma wins the Valencia Marathon!



The Ethiopian set 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙘𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 of 2:01:48 and becomes the fourth fastest marathon runner ever!