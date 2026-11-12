Ολυμπιακός: Θα επανέλθει για Βάργκας σύμφωνα με τους Ισπανούς
Ο Ελβετός Ρούμπεν Βάργκας είναι μία περίπτωση που έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό και το περασμένο καλοκαίρι και παλαιότερα. Τώρα σύμφωνα με τον Τύπο της Σεβίλλης οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν για τον διεθνή μεσοεπιθετικό.
Ο 28χρονος εξτρέμ φέτος έχει 6 ματς και 1 γκολ. Σε 42 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Σεβίλλης έχει 6 γκολ και 7 ασίστ. Ο έμπειρος Βάργκας είναι αριστεροπόδαρος εξτρέμ. Παίζει και στα 2 άκρα της επίθεσης αλλά και πίσω από τον φορ και έχει ύψος σχεδόν 1.80 μ. (1.79 μ).
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