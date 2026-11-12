Η Ελλάδα κληρώθηκε με την Τσεχία και την Ουγγαρία στον Β' Όμιλο του United Cup, που θα γίνει το πρώτο πενθήμερο του Ιανουαρίου στο Σίδνεϊ.

Η κλήρωση του United Cup έφερε την Ελλάδα στο Β' Όμιλο, όπου τις πρώτες ημέρες του 2027 θα αντιμετωπίσει την Τσεχία και την Ουγγαρία, με τις δύο αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες για τις 2 και τις 5 Ιανουαρίου, αντίστοιχα.

Η ελληνική ομάδα θα αποτελείται από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Γιάννη Ξυλά, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη και θα αγωνιστεί στο Σίδνεϊ.

Στον όμιλο της Ελλάδας, επικεφαλής είναι η Τσεχία, ενώ τρίτη ομάδα είναι η Ουγγαρία. Η πρώτη θέση του ομίλου δίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Η πρεμιέρα της ελληνικής ομάδας θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου απέναντι στην Τσεχία. Πρώτη θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα στις 08:30 (ώρα Ελλάδας). Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γίρι Λεχέτσκα, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι του μεικτού διπλού.

Drumroll please… 🥁 Introducing the 2027 United Cup draw 😎 👉 @WestAustralia #WAtheDreamState @sydney_sider #feelnswsydney https://t.co/z63vWDiv5q — United Cup (@UnitedCupTennis) November 11, 2026

Η δεύτερη αναμέτρηση της Ελλάδας, απέναντι στην Ουγγαρία, θα διεξαχθεί στις 5 Ιανουαρίου. Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Άννα Μπόνταρ στη 01:30, ενώ στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Φάμπιαν Μοροζάν, για να ακολουθήσει το μεικτό διπλό.