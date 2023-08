Η επίδοση της Σομαλής στην Πανεπιστημιάδα οδήγησε στην αποκάλυψη ενός σκανδάλου αφού η πρόεδρος της ομοσπονδίας στίβου της χώρας έστειλε στους αγώνες την ανιψιά της.

Μία αρκετά αργή κούρσα στάθηκε αφορμή για μεγάλη ένταση στον χώρο του αθλητισμού της Σομαλίας.

Η νεαρή Νάσρα Αλί Μπασίρ έτρεξε στον προκριματικό των 100μ. και από την αρχή της κούρσας φάνηκε πως θα τερματίσει αρκετά αργά σε σχέση με τις υπόλοιπες αθλήτριες, όπως και έγινε αφού η Μπασίρ τερμάτισε σε 21.81, με την πρώτη της κούρσας να κόβει το νήμα σε 11.58.

Somali Athlete, Nasra Ali Bashir makes the news for her terrible performance in a 100m race at the World University Games in China.



Somalia's Sports Minister, Mohamed Barre has ordered an investigation into her background. pic.twitter.com/HZlUKQvjIJ