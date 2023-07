Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το κοντάρι του Εμμανουήλ Καραλή σπάει στα δύο τη στιγμή που επιχειρεί άλμα.

Ο δευτεραθλητής Ευρώπης στο επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, αγωνίστηκε σε μίτινγκ στο Λεβερκούζεν όμως δυστυχώς ο αγώνας δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.

Ο 23χρονος άλτης του επί κοντώ υπερέβη τα 5.45μ., άφησε το επόμενο ύψος και συνέχισε στα 5.65μ.. Τότε, στην πρώτη προσπάθεια που έκανε να υπερβεί το συγκεκριμένο ύψος έβαλε το κοντάρι στη βαλβίδα και όταν ξεκίνησε να ανεβαίνει, το κοντάρι έσπασε στα δύο με αποτέλεσμα ο Καραλής να πέσει -ευτυχώς- στο στρώμα.

Μέσα στην ατυχία του συμβάντος, ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε τυχερός αφού κατάφερε να γυρίσει το σώμα του και να πέσει πάνω στο στρώμα, αποφεύγοντας την πτώση στη βαλβίδα που θα μπορούσε να τον έχει τραυματίσει.

Μετά από αυτό το συμβάν ο Καραλής δεν κατάφερε να υπερβεί το 5.65μ. όμως, όπως ενημέρωσε τους ακόλουθούς του στα social media, ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί και όντως πεινασμένος για ακόμη περισσότερα.

Bad day at the office today but it’s all good!

Finished the meet injured free and hungrier for the next one 🙏🏾 pic.twitter.com/K9ZbggN30Q