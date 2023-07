Ο Καραλής «κόλλησε» στα 5,45μ. στο Λεβερκούζεν

Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στην 5η θέση στο μίτινγκ του Λεβερκούζεν με άλμα στα 5,45μ., έχοντας και μία ατυχία με τα κοντάρια του

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ένα από τα τελευταία τεστ πριν το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς.

Αγωνίστηκε στο μίτινγκ του Λεβερκούζεν, όπου ωστόσο δεν έβγαλε ένα καλό άλμα. Ο πρωταθλητής του επί κοντώ ξεκίνησε από τα 5,45μ. τον αγώνα, άλμα που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια και μετά έβαλε τον πήχη απευθείας στα 5,65μ. Εκεί ωστόσο δεν κατάφερε να βγάλει ένα έγκυρο, με αποτέλεσμα να καταταγεί 5ος στον αγώνα.

Να τονιστεί ωστόσο, πως στον αγώνα ο Καραλής ήταν ιδιαίτερα άτυχος καθώς σε μία προσπάθεια έσπασε το κοντάρι του και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει τον αγώνα του όπως ήθελε.

Broken pole Manolo Karalis in Leverkusen. Was not easy to jump after such situation. @PUMARunning pic.twitter.com/YxkD0eWciv