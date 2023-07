Συγκλονιστικές κούρσες στο Diamond League του Λονδίνου, με τον Λάιλς να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή στα 200 μέτρα.

Στο 200αρι των ανδρών ο Λάιλς με τον Τεμπόγκο έδωσαν μία μοναδική παράσταση.

Ο Αμερικανός κέρδισε με το εντυπωσιακό 19.47, επίδοση που είναι κορυφαία στον κόσμο, αλλά ο σπρίντερ από την Μποτσουάνα με το 19.50 που σημείωσε, έκανε ρεκόρ Αφρικής, αλλά και 6η όλων των εποχών. Κατέριψε ρεκόρ 27 ετών που άνηκε στον Φρέντερικς σε μία συγκλονιστική κούρσα.

Crazy men's 200m in London!!



Noah Lyles 🇺🇲 won in a blistering World Lead of 19.47s (1.6).

Letsile Tebogo 🇧🇼 displayed amazing closing speed to break the African Record in 19.50s while Zharnel Hughes 🇬🇧 took down the British Record in 19.73s.pic.twitter.com/4FbwfKU1kL July 23, 2023

Μεγάλο εθνικό ρεκόρ Βρετανίας από τον φορμαρισμένο Χιουτζ που ήταν τρίτος με 19.73.

Στα 100 γυναικών, η Ρίτσαρντσον επικαλέστηκε πρόβλημα στο πόδι στο ζέσταμα και δεν κατέβηκε να τρέξει κόντρα στις Τζάκσον και Τα Λου. Νικήτρια αναδείχθηκε η Τα Λου με 10.75… καλπάζοντας στα τελευταία 30 μέτρα, με την Ασερ Σμιθ να κάνει 10.85 και την Τζάκσον να είναι τρίτη με 10.94.

Marie Josée Ta Lou wins the women's 100m at the London Diamond League in 10.75s (1.2)!



2. Dina Asher-Smith 10.85s (SB)

3. Shericka Jackson 10.94spic.twitter.com/V0Ci6kwTIn July 23, 2023

Στα 110 μέτρα με εμπόδιο, ο Γ. Χάλογουεϊ σημείωσε άλλη μία νίκη με 13.01, ενώ συγκλονιστική μάχη έδωσαν πάνω στο νήμα στα 400 μέτρα οι ΒανΝίκερκ, Ντέντμον και Νόργουντ, με νικητή τον πρώτο με 44.36, έναντι 44.40 του Ντέντμον και 44.46 του Νόργουντ.

Big finish in the men's 400m at the London Diamond League, as the top 3 - Wayde van Niekerk , Bryce Deadmon & Vernon Norwood slugged it out.pic.twitter.com/L3hzQgAvOK — Oluwadare (@Track_Gazette) July 23, 2023



Τρίτη, αλλά… ρεκόρ Ευρώπης η Χασάν στα 5.000μ.

Συγκλονιστικό φινάλε στα 5.000 μέτρα γυναικών, με τις Τσεγκάι, Τσέμπετ και Χασάν να κάνουν σπουδαίες επιδόσεις.

H Τσεγκάι ήταν αυτή που κέρδισε με ατομικό ρεκόρ (14.12.29) και την Τσεμπέτ να ακολουθεί με 14.12.92. Η Χασάν που ήταν μπροστά μέχρι την τελευταία στροφή, έμεινε μεν από δυνάμεις στο τέλος, αλλά από την άλλη σημείωσε νέο ρεκόρ Ευρώπης! Τερμάτισε τρίτη σε χρόνο 14.13.42, διαλύοντας το 14.22.12 που είχε η ίδια προ 4ετιας.

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο πέτυχε στα στιπλ για φέτος η Τσεπκόετς με 8.57.35, ενώ στα 800 μέτρα, η Χόνγκιντσον αποφάσισε να μην τρέξει την τελευταία στιγμή, αλλά μια άλλη Βρετανίδα, η Τζίνα Ρίκι, κέρδισε με 1.57.30, ξεσηκώνοντας τους συμπατριώτες της στην κερκίδα με το εντυπωσιακό σπριντ που έκανε στην τελική ευθεία.

Σπουδαία 23αρα βολή από τον Κράουζερ



Ο Ράιαν Κράουζερ έκανε την μεγάλη βολή στην σφαίρα. Στην 5η του προσπάθεια ξεπέρασε το φράγμα των 23 μέτρων, καθώς έριξε στα 23,07μ., δείχνοντας πως δεν αποκλείεται να κυνηγήσει ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ. Με 22,58μ., ο Τόμας Γουόλς ήταν δεύτερος.

Στο ένα μέτρο κρίθηκε η πρώτη τριάδα στον δίσκο. Ο Ντάνιελ Σταλ με 67,03μ. ήταν αυτός που επικράτησε, με τον Μάιθου Ντένι από την Αυστραλία να κάνει την έκπληξη στην δεύτερη θέση με 66,07μ., ενώ έμεινε τρίτος ο Τσεχ με 66,02μ.

Τρομερός Χάρισον στο ύψος



Στο ύψος ανδρων, οι Μπαρσίμ και Χάρισον ήταν οι μόνοι που πέρασαν τα 2,30μ., με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα λόγω προσπαθειών. Στα 2,33μ., ο Καταριανός στην δεύτερη προσπάθεια… απογειώθηκε, όπως και ο Χάρισον στην 3η, συνεχίζοντας την μεταξύ τους μάχη στα 2,35μ.!

Εκεί ο Αμερικανός πέρασε τα 2,35μ. με την δεύτερη προσπάθεια ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς, με τον Μπαρσίμ να βάζει τον πήχη για ένα άλμα στα 2,37μ., αλλά δεν κατάφερε να το ξεπεράσει κι έχασε από τον Αμερικανό.

Στο μήκος γυναικών, η Αμερικανίδα Μπερκς στο πρώτο άλμα έκανε 6,98μ. και ήταν αυτό που της έδωσε τη νίκη. Ανησυχητικό για την Βουλέτα που εγκατέλειψε με πρόβλημα τραυματισμού μετά το δεύτερο άλμα.