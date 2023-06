Τρομερές κούρσες στα 100 μέτρα και στα εμπόδια στη Νέα Υόρκη, με πρωταγωνιστή έναν… Ευρωπαίο στους άνδρες.

Η κούρσα της χρονιάς από Ευρωπαίο έγινε στα 100 μέτρα του μίτινγκ της Νέας Υόρκης.

Ο Βρετανός Ζαρνέλ Χιουτζ σημείωσε την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ευρώπη, τερματίζοντας σε χρόνο 9.83! Η επίδοσή του είναι πίσω μόνο από το 9.80 του Μαρσέλ Τζέικομπς που το είχε σημειώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Ο Χιουτζ κέρδισε τους Μπλέικ και Κόουλμαν που έκαναν 9.93 και 10.02 αντίστοιχα.

Watch Zharnel Hughes storm to a British National Record of 9.83s in New York!



He is the fastest man in the world this year. pic.twitter.com/jqW1XblzZv