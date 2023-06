Η εθνική ομάδα της Κύπρου πέτυχε την παραμονή της στη 2η κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων στη Σιλεσία, μεγάλο ρεκόρ και πρωτιά από την Ολίβια Φωτοπούλου στα 200μ. με 22.71.

Η εθνική ομάδα στίβου της Κύπρου πέτυχε απόλυτα στην αποστολή της, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στη 2η κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, που φιλοξενείται στη Σιλεσία.

Η κυπριακή ομάδα κατέλαβε τη 12η θέση με 288β., σε σύνολο 16 εθνικών ομάδων, μένοντας σε απόσταση ασφαλείας από τις τρεις τελευταίες θέσεις, που οδηγούν στη Γ' Κατηγορία.



Το μεγάλο βήμα παραμονής για την Κύπρο έγινε στη 2η ημέρα την Τετάρτη (21/6), όταν βρέθηκε στην 11η θέση, με τον Μίλαν Τραΐκοβιτς να νικά στα 110μ. εμπ. με ρεκόρ περιόδου στα 13.34 και τη Ναταλία Χριστοφή να τερματίζει 3η στα 100μ. εμπ. με 13.05.

Η Κύπρος ολοκλήρωσε την παρουσία της με δύο συνολικά πρωτιές. Η δεύτερη ήρθε από την Ολίβια Φωτοπούλου την Πέμπτη (22/6). Η 27χρονη νίκησε στα 200μ. με σπουδαίο ατομικό ρεκόρ στα 22.71, που είναι η 3η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη για το 2023 και χάρισε στην Κύπρο 16β.

