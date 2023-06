Καραλής για Fly Olympia: «Με την ενέργεια του κόσμου θα πηδήξουμε κι εγώ και οι συναθλητές μου ψηλά»

Συνέντευξη Τύπου διεξήχθη χθες, Σάββατο 17/6, στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας εν όψει του δεύτερου διεθνούς μίτινγκ επί κοντώ σε δημόσιο δρόμο, Fly Olympia το οποίο είναι προγραμματισμένο για σήμερα Κυριακή 18/6.

To διεθνές μίτινγκ επί κοντώ Fly Olympia θα διεξαχθεί για δεύτερη φορά στην Αρχαία Ολυμπία, με τον πρωταθλητή από την Ηλεία, Εμμανουήλ Καραλή, να είναι ο μεγάλος σταρ της διοργάνωσης.

Ο ίδιος, στη Συνέντευξη Τύπου που έγινε, δήλωσε πως προσδοκεί καλές επιδόσεις από τον ίδιο και τους συναθλητές του και κάλεσε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν τις προσπάθειές τους: «Έχει γίνει θεσμός το Fly Olympia, είναι η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται τώρα. Έχουν έρθει και φέτος εξαιρετικοί αθλητές, παγκοσμίου επιπέδου και από τους δέκα οι οχτώ έχουν ρεκόρ άνω των 5.80μ. που είναι μία πολύ μεγάλη επίδοση, που δίνει και μετάλλιο συχνά οπότε αντιλαμβάνεστε για τι αγώνα μιλάμε. Η σεζόν μου έχει πάει καλά αλλά έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας. Πιστεύω πως με την ενέργεια του κόσμου που θα βρίσκεται εδώ, πιστεύω πως θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ελπίζω και εγώ να πηδήξω ψηλά αλλά και όλοι οι συναθλητές μου. Θα είναι ένας πάρα πολύ καλός αγώνας και καλώ όλο τον κόσμο να έρθει και αν δεν καταφέρει να έρθει, να δει όλες τις προσπάθειες όλων των αθλητών στο ERTFLIX στις 19:00».

Ο Γάλλος πρωταθλητής, Τιμπό Κολέ, που φέτος έρχεται για δεύτερη χρονιά στη διοργάνωση δήλωσε: «Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ, χαίρομαι που επέστρεψα. Ναι, έχω το ρεκόρ του αγώνα (5.70μ.) αλλά ελπίζω να το “πιέσουμε” λίγο αύριο και να το βελτιώσουμε. Είμαι ενθουσιασμένος για τον αγώνα».

Ο Βέλγος κάτοχος του εθνικού ρεκόρ, Μπεν Μπρόεντερς, επεσήμανε πως θα προσφέρουν ωραίο θέαμα: «Νιώθω πολύ καλά και είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, φαίνεται πως θα είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας. Θα δούμε πως θα είναι ο αγώνας, όμως θα προσπαθήσω να δώσω στον κόσμο ένα ωραίο σόου στον αγώνα. Είναι η πρώτη φορά μετά το 2019 που αγωνίζομαι στην Ελλάδα, πρώτη φορά στα Ολύμπια. Θα προσπαθήσω να βελτιώσω το ρεκόρ αγώνα και νομίζω πως μαζί με τους υπόλοιπους, που θα έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο, θα προσφέρουμε όμορφο θέαμα».

Η τοπική κοινωνία στο πλευρό της διοργάνωσης

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Φώτης Κωσταριάς, απήυθυνε χαιρετισμό στους αθλητές: «Εκ μέρους του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και του Δημάρχου, ο οποίος δεν μπορούσε να παραβρεθεί, σας καλωσορίζουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Αρχαία Ολυμπία, στην κοιτίδα του αθλητισμού. Είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε τους λεβέντες μας, έτσι τα λέμε εμείς εδώ! Να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν όσο πιο ψηλά και ευχόμαστε και του χρόνου αλλά και τα επόμενα χρόνια να είναι εδώ, το μίτινγκ να γίνει θεσμός και να είναι και ακόμη πιο πολλοί οι αθλητές, εύχομαι να είστε υγιείς. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό του Fly Olympia ως δημοτική αρχή!».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού Δημήτρης Νικολακόπουλος, δήλωσε: «Το δεύτερο Fly Olympia είναι πλέον γεγονός. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στη γη που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορούμε να φιλοξενούμε τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποδεικνύει εμπράκτως πως θεωρεί την Αρχαία Ολυμπία άξια ανάπτυξης και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό όπως αξίζει στην ιστορία αυτού του τόπου. Θεωρούμε πως το Fly Olympia, που ήδη έχει αναβαθμιστεί στη δεύτερη κατηγορία και φαίνεται πως γίνεται μία προσπάθεια αναβάθμισης αυτού του θεσμού, θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και θα φιλοξενούμε όπως και τώρα τους μεγαλύτερους παγκόσμιους άλτες του επί κοντώ και αυτό είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο και την Περιφέρειά μας. Η Περιφέρεια είναι και φέτος αρωγός της διοργάνωσης και στο να μπορέσει η περιοχή μας να αναβαθμίσει το αθλητικό και πολιτιστικό της υπόβαθρο».

Η Αθανασία Καμπύλη, Πρόεδρο του συλλόγου ΑΓΕΠ ο οποίος και συνδιοργανώνει τον αγώνα, καλωσόρισε τους αθλητές και τους μοίρασε από ένα αναμνηστικό δώρο: «Θα ήθελα να καλωσορίσω τους πάντες και ειδικά τους αθλητές. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη και ελπίζω πως η διάμονή σας στα Ολύμπια θα σας μείνει αξέχαστη και θα είναι γεμάτη επιτυχία».

Η λίστα εκκίνησης του αγώνα

Γιάννης Ρίζος (Ελλάδα) ατομικό ρεκόρ 5.60μ.

Ρόμπερτ Ρενέρ (Σλοβενία) 5.70μ.

Παβέλ Βοϊτσεχόφσκι (Πολωνία) 5.93μ.

Κλέιτον Φριτς (ΗΠΑ) 5.82μ.

Ίθαν Κορμόν (Γαλλία) 5.80μ.

Τζέικομπ Γούτεν (ΗΠΑ) 5.90μ.

Μπεν Μπρόεντερς (Βέλγιο) 5.85μ.

Κλαούντιο Στέκι (Ιταλία) 5.82μ.

Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.82μ.

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.80μ.

Το μίτινγκ συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ο σύλλογος «Αθλητική Γυμναστική Ένωση Πύργου» και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενώ διεξάγεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της ελληνικής ομοσπονδίας στίβου (ΣΕΓΑΣ). Οι μεγάλοι χορηγοί και θερμοί υποστηρικτές του event είναι οι εξής: CHRONOLINK, READY, NEPTUNE LINES, ALASSIA NEW SHIPS MANAGEMENT INC, HILL INTERNATIONAL, NORTON ROSE FULBRIGHT, TECHNOMAR SHIPPING ING, PUMA, SYNTHETICA, GRAND HAYATT, ENERGY, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, NGM ENERGY S.A., BIOIATRIKH, AEGEAN, OUT OF THE BLU RESORT, NIKO RESORT, FREEMOTION.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERTFLIX / ERT SPORTS 1 ενώ όλα τα αποτελέσματα θα είναι LIVE στο Roster App.