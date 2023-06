H Γιουλιμάρ Ρόχας είχε μόνο ένα έγκυρο άλμα στην πρεμιέρα της, όμως ήταν στα 14,96μ. για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Η Γιουλιμάρ Ρόχας άρχισε τη χρονιά της στον ανοιχτό στίβο από την Liga Iberdola Women's Club Final στη Μαδρίτη, με άλμα στα 14,96μ. στο τριπλούν. που είναι η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Η ολυμπιονίκης από τη Βενεζουέλα, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο αγώνισμα με 15,67μ στον ανοικτό και 15,74μ. στον κλειστό, είχε μόνο ένα έγκυρο άλμα στην πρώτη της φετινή παρουσία.Τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Μαδρίτης, πήρε η Κουβανή, Λιαντάγκμις Ποβέα με 14,57μ.

Στο μεταξύ ο Ντάνιελ Σταλ σε αγώνα στη Στοκχόλμη ο σημείωσε 70,93μ. στη δισκοβολία, τη 2η καλύτερη φετινή επίδοση του κόσμου.

70.93m!!



Daniel Stahl 🇸🇪 got out to a huge Season's Best (SB) of 70.93m, the second biggest throw in the world this year in the men's Discus Throw in Sollentuna.



Fedrick Dacres 🇯🇲 threw 65.87m to take 2nd while Guðni Valur Guðnason 🇮🇸 threw 63.32m for 3rd. pic.twitter.com/6IDM0uMJK8