Σπουδαίο 400αρι από την Αντελέκε στους τελικούς του NCAA

Τα σπριντ έκλεψαν την παράσταση στην τρίτη ημέρα του κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Αν και ο αέρας δεν επέτρεψε αρκετές επιδόσεις να αναγνωριστούν, τα σπριντ έκλεψαν την παράσταση στην 3η ημέρα του κολεγιακού πρωταθλήματος στις ΗΠΑ.

Πρωταγωνίστρια η Ιρλανδή Ρασινάτ Αντελέκε η οποία έτρεξε τα 400 μέτρα σε χρόνο 49.20, επίδοση που είναι η τρίτη κορυφαία στον κόσμο φέτος.

Watch 🇮🇪 Rhasidat Adeleke (Texas) run down the entire field to win the women's NCAA 400m title in a National Record of 49.20s!!



She goes 20th on the all-time list. pic.twitter.com/U5EaEKBomN