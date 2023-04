Η Σιφάν Χασάν στον πρώτο μαραθώνιο της καριέρας της, σταμάτησε δύο φορές λόγω προβλήματος, αλλά κέρδισε με χρόνο 2:18.33 στο Λονδίνο!

Η απίθανη Σιφάν Χασάν, έκανε ένα τρελό ντεμπούτο στον μαραθώνιο του Λονδίνου.

Αφου σταμάτησε δύο φορές να κάνει διατάσεις για να αποφύγει κράμπες με αποτέλεσμα να μείνει πίσω σχεδόν 40 δευτερόλεπτα από το προπορευόμενο γκρουπ, κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει, αλλά να κάνει και μία απίθανη επίδοση, δεδομένων των συνθηκών.

Sifan Hassan never gave up #LondonMarathon pic.twitter.com/nBEA71hEdi April 23, 2023

Τερμάτισε σε χρόνο 2:18.33 στον αγώνα του Λονδίνου, πέντε δευτερόλεπτα μπροστά από την Αλέμου Μεγκέρτου και έξι από την Πέρες Τζεπτσιρτσίρ, στις οποίες έκανε μία τρομερή επίθεση στα τελευταία 200 μέτρα περίπου, προσπερνώντας τες με ένα σπριντ.

She had to stop twice during the race to stretch pic.twitter.com/8m7UPw6894 — Eurosport (@eurosport) April 23, 2023

Ο Κίπτουμ δεύτερος όλων των εποχών

Τρομερή κούρσα έγινε και στους άνδρες, με τον Κέλβιν Κίπτουμ να σημειώνει την δεύτερη επίδοση όλων των εποχών! Ο Κενυάτης τερμάτισε σε χρόνο 2:01.25, βελτιώνοντας κατά μισό λεπτό περίπου το ατομικό του ρεκόρ. Σε αυτό βοήθησε η εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι «λαγοί» στην κούρσα, κρατώντας τον σε ένα σταθερό τέμπο.

It's the second quickest time in history pic.twitter.com/6L4GwzBtfk — Eurosport (@eurosport) April 23, 2023

Απέχει μόλις 16 δευτερόλεπτα από το παγκόσμιο ρεκόρ ο Κίπτουμ, ο οποίος άφησε τρία λεπτά πίσω τον τον δεύτερο. Αυτός ήταν ο Τζέφρι Καμγουόρορ, επίσης από τη Κένυα, ο οποίος τερμάτισε σε 2:04.23.

Στον αγώνα συμμετείχε και ο Μο Φάρα που έτρεξε για τελευταία φορά ως επαγγελματίας αθλητής, στον μαραθώνιο του Λονδίνουμ, τερματίζοντας στην 9η θέση.