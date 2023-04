Η Έλεν Ομπίρι έγινε πρωταθλήτρια και στον μαραθώνιο της Βοστόνης

H Έλεν Ομπίρι νίκησε στον μαραθώνιο της Βοστόνης, στη 2η κούρσα της καριέρας της στην απόσταση.

Η Έλεν Ομπίρι είχε «χτίσει» την καριέρα της εντός σταδίου, η 33χρονη από την Κένυα ήταν 2η στα 5.000μ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Τόκιο, πρωταθλήτρια κόσμου στην ίδια απόσταση στο Λονδίνο (2017) και στην Ντόχα (2019), 2η πέρυσι στο Γιουτζίν στα 10.000μ.

Τώρα η Ομπίρι γράφει τη δική της ιστορία, καθώς γίνεται πρωταθλήτρια σε major μαραθώνιο, επικρατώντας στον 127ο μαραθώνιο της Βοστόνης με 2ώρ.21:38, στον δεύτερο αγώνα της ζωής της στην απόσταση του μαραθώνιου, μετά την 6η θέση πέρυσι στη Νέα Υόρκη (2ώρ.25:49).

