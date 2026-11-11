Δόξα Λευκάδας και ELABET ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελίτ του μπάσκετ!

Η ELABET αναλαμβάνει Χρυσός και Ονομαστικός Χορηγός της Δόξας Λευκάδας εστιάζοντας στην αθλητική ανάπτυξη της περιφέρειας και σε κοινές πρωτοβουλίες.

Σε μια λαμπρή εκδήλωση και στην επίσημη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα, επισφραγίστηκε η στρατηγική χορηγική συμφωνία μεταξύ της ELABET και της Δόξας Λευκάδας ELABET.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ομάδα συμμετέχει στην Greek Basketball League με την ονομασία «Δόξα Λευκάδας ELABET», σηματοδοτώντας ένα κομβικό ορόσημο για τον σύλλογο και τον αθλητισμό της περιφέρειας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν στελέχη της ELABET, η διοίκηση της Δόξας Λευκάδας ELABET, το προπονητικό επιτελείο και οι αθλητές της ομάδας, καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης.

Στρατηγική επένδυση στον περιφερειακό αθλητισμό της Ελλάδας από την ELABET Η συμφωνία ορίζει την ELABET ως Χρυσό και Ονομαστικό Χορηγό σε μία πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής εμπορικής σύμπραξης, καθώς βασίζεται και αναπτύχθηκε μέσα από κοινές κοινωνικές αξίες και την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους, τη δέσμευση στις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τη συστηματική ενίσχυση του αθλητισμού εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Ο πρόεδρος της Δόξας , Ανδρέας Νησιώτης, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της ELABET επεσήμανε την προσπάθεια της ομάδας για να φτάσει να αγωνίζεται στην GBL . “Η συνεργασία μας με την ELABET είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Γιώργο Δήμητσα και τους συνεργάτες του για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στη Δόξα Λευκάδας και την απόφασή τους να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας. Για εμάς αυτή η συμφωνία δεν είναι απλώς μία χορηγική προσπάθεια . Είναι μία σχέση που θέλουμε να χτίσουμε πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη με στόχο να έχει ουσία και διάρκεια στο χρόνο” , είπε μεταξύ άλλων.

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Ιπποκράτης Κορίτσογλου , Διευθυντής χορηγιών της ELABET, τονίζοντας τα εξής: “Η χορηγία μας στην ΔΟΞΑ Λευκάδας αποτελεί μία στρατηγική συνεργασία. Πρόκειται για μία ομάδα η οποία έκανε φέτος την επάνοδό της στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Αυτό συνδιάζεται με την έναρξη του χορηγικού προγράμματος της ELABET και ο κοινός στόχος που έχουμε είναι να μεγαλώσουμε μαζί . Μια χορηγία θα μπορούσε απλά να είναι ένα λογότυπο στην φανέλα . Δεν είναι όμως αυτό που επιθυμούμε. Θέλουμε να αφήσουμε ένα κοινωνικό αποτύπωμα στην πόλη της Λευκάδας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ασχοληθούν περισσότερο με τον αθλητισμό και να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία με διάφορες κοινωνικές δράσεις.“

“Στην ELABET πιστεύουμε ότι στις χορηγίες, όπως και το μπάσκετ, από την λέξη συνεργασία μετράει περισσότερο “συν”, κάτι το οποίο θέλουμε να χτίσουμε μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε στη Λευκάδα“ προσέθεσε ο Manager Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Βασίλης Κατσαφάδος.

Μίλησαν επίσης και χαιρέτησαν την εκδήλωση ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού, Θανάσης Καραγιάννης εκπροσωπώντας το δήμο Λευκάδας, ο Δημήτρης Τσαλδάρης General manager της ομάδας μας και ο coach Θοδωρής Τερζής ενώ το παρόν έδωσαν ο Γιώργος Δήμητσας, Μanaging Director της ELABET και ο Λευκαδίτης δημοσιογράφος του SKAI, Νίκος Σταματέλος.

Δράσεις με επίκεντρο την τοπική κοινωνία

Η κοινή πορεία των δύο οργανισμών θα επεκταθεί ενεργά πέρα από τις γραμμές του παρκέ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχει καταρτιστεί ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών (fan engagement) και δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στόχος είναι η διάδοση του αθλήματος στη νέα γενιά και η δημιουργία μετρήσιμου θετικού αποτυπώματος για την τοπική κοινωνία της Λευκάδας.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η ομάδα επικοινωνίας της ELABET επεφύλασσε μία ευχάριστη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους, μοιράζοντας αναμνηστικά δώρα με τη νέα ονομασία, στην Διοίκηση της ομάδας, σε δημοσιογράφους, προσκεκλημένους, στους αθλητές και τις οικογένειές τους, ως ένδειξη εκτίμησης για την παρουσία τους, ενώ παράλληλα η Διοίκηση της Δόξας Λευκαδας ELABET παρέδωσε την επίσημη εμφάνιση της ομάδας με το όνομα του νέου χρυσού χορηγού.

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