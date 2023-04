Η ΣαΚάρι Ρίτσαρτσον ήταν η πρωταγωνίστρια σε αγώνες στη Φλόριντα καθώς τερμάτισε τα 100 μέτρα στο εντυπωσιακό 10.57, αλλά με ευνοϊκό άνεμο.

Η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον έκανε… θόρυβο σήμερα στον στίβο, σε αγώνες που έγιναν στη Φλόριντα.

Αν και ο ευνοϊκός άνεμος δεν επέτρεψε να κατοχυρωθούν οι χρόνοι της, το 10.75 στα προκριματικά (με+2.8 άνεμο) και το απίθανο 10.57 στον τελικό (με +4.1 άνεμο), δείχνουν ότι είναι σε τρομερή κατάσταση η Αμερικανίδα. Άφησε πολύ πίσω της στην δεύτερη θέση την Τουανίσα Τέρι με 10.83.

Sha'Carri Richardson runs 10.57s (4.1) to win the women's 100m at the Miramar Invitational!



3rd fastest all-time in all conditions.

She celebrated before the finish too!! pic.twitter.com/U0Y7j3r73O