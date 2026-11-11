Ο Θοδωρής Δεληανίδης πέτυχε το πρώτο -ανεπίσημο- γκολ του με τη Φέγενορντ, σκοράροντας σε φιλική αναμέτρηση με την Ουτρέχτη.

Λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Φέγενορντ, ο Θοδωρής Δεληανίδης σημείωσε και το πρώτο του γκολ με τον ολλανδικό σύλλογο. Ο 20χρονος σέντερ φορ αγωνίστηκε στη φιλική αναμέτρηση με την Ουτρέχτη και βρήκε δίχτυα, συμβάλλοντας στο να επικρατήσει 3-2 η ομάδα του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε πάρει το... βάπτισμα του πυρός στην πρόσφατη ήττα (5-3) από τη Χέρενφεϊν, εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την ομάδα Νέων της Φέγενορντ, με την οποία φέτος έχει τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές. Στο παρελθόν, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Τσβόλε, έχοντας μετακομίσει οικογενειακώς στην Ολλανδία σε μικρή ηλικία.